Congrès LR : Éric Ciotti et Valérie Pécresse qualifiés pour le second tour

Les résultats du premier tour du congrès de désignation du candidat Les Républicains à l'élection présidentielles sont tombés. Éric Ciotti (25,59%) et Valérie Pécresse (25%) sont qualifiés pour le second tour. Michel Barnier (23,93%), Xavier Bertrand (22,36%) et Philippe Juvin (3,13%) sont éliminés.

Le taux de participation s'établit à 80,89%. «Je veux par dessus tout l'unité et le rassemblement de ma famille politique. Je suis le seul à pouvoir battre Emmanuel Macron», a dit Eric Ciotti.

Après un second tour vendredi et samedi, le nom du candidat LR pour l'élection présidentielle sera annoncé samedi à 14h30.

Bertrand et Juvin appelleNT à voter Pécresse au second tour

Dans la foulée de la proclamation des résultats par Christian Jacob, président du parti, Xavier Bertrand, grand perdant de ce premier tour, et Philippe Juvin ont appelé à voter en faveur de Valérie Pécresse au second tour.