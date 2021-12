DIRECT - Coronavirus : de possibles nouvelles restrictions au menu du Conseil de défense sanitaire lundi

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Les premiers cas positifs au variant Omicron en France ont été détectés ce jeudi et la perspective qu'il se répande très rapidement dans le pays inquiète les infectiologues. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

19h36

Le prochain volet du sommet international COP15 sur la biodiversité, qui aurait dû avoir lieu en janvier à Genève, a été repoussé à cause des "incertitudes" liées au variant Omicron du Covid-19, ont annoncé jeudi les organisateurs de cet événement des Nations unies.

18h56

Jean Castex a annoncé que se tiendrait lundi un nouveau Conseil de défense sanitaire afin de "voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires" face à la cinquième vague de coronavirus, qu'il a qualifiée jeudi de "préoccupante".

"Le président de la République a décidé de convoquer un nouveau Conseil de défense et de sécurité nationale sur la crise sanitaire pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires dès lundi en fin de matinée", a déclaré le Premier ministre, lors d'une visite à l'hôpital d'Angoulême. "La cinquième vague de la pandémie est particulièrement forte" et "la situation est préoccupante", a relevé M. Castex, en citant des chiffres orientés à la hausse, dont une "progression de 60% des cas constatés en une semaine".

16h50

Le gouvernement norvégien a introduit de nouvelles restrictions sanitaires anti-Covid à Oslo et dans sa région après l'apparition d'un foyer présumé du variant Omicron parmi des dizaines de personnes pourtant toutes vaccinées.

15h55

Le club Belenenses, décimé par le Covid-19, a demandé que son prochain match du Championnat du Portugal de football, prévu lundi, soit reporté, une semaine après avoir été contraint d'affronter Benfica avec seulement neuf joueurs disponibles.

13h20

Un deuxième cas d'Omicron a été détecté en France chez une personne habitant le Haut-Rhin.

11h12

Le régulateur européen a annoncé, via un communiqué, avoir donné le feu vert à un examen accéléré du vaccin anti-Covid Valvena. La Commission européenne avait conclu un accord avec le laboratoir franco-autrichien pour une distribution de 60 millions de doses d'ici à 2023.

11h05

Les Etats-Unis exigeront à partir du "début de la semaine prochaine" que tous les voyageurs étrangers entrant sur le territoire présentent un test négatif réalisé dans la journée précédant le départ, en plus d'être vaccinés, a fait savoir jeudi la Maison Blanche

9h12

«Un voyageur résidant en Seine-et-Marne a été testé positif au Covid à sa descente d’avion le 25 novembre, de retour d’un séjour au Nigeria. Le séquençage du prélèvement a révélé mercredi 1er décembre que cette personne était porteuse du variant Omicron. Il s’agit d’un homme entre 50 et 60 ans qui ne présentait pas de symptômes au moment du test», explique l'ARS dans un communiqué. Il s'agit du premier cas en métropole. Sa femme, qui l'accompagnait dans ce voyage, a été testée positive au Covid-19 et un séquençage est en cours pour vérifier s'il s'agit également du variant Omicron, a précisé l'ARS. L'entourage a été testé et placé à l’isolement.

4h20

Le gouvernement japonais a annoncé jeudi être partiellement revenu sur sa demande aux compagnies aériennes de suspendre les nouvelles réservations à destination du Japon, expliquant vouloir ainsi s'assurer que ses ressortissants pourront regagner leur pays.

Tokyo avait demandé mercredi aux compagnies aériennes de suspendre toutes les nouvelles réservations à destination de son territoire pendant une durée d'un mois, face aux craintes concernant le variant Omicron, une décision qui affectait aussi bien les citoyens japonais que les résidents étrangers.