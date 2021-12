Pouvoir d'achat, santé... Les retraités descendent dans la rue

A l’appel de neuf organisations syndicales, les retraités manifestent ce jeudi à Paris. Ils demandent une augmentation des pensions et de meilleures conditions de vie.

Les retraités souhaitent faire part de leur «difficulté à vivre», a expliqué dans un communiqué Marc Bastide, secrétaire de l’UFR CGT retraités, l’une des neuf organisations syndicales qui ont lancé l’appel à une manifestation nationale avec l’UCR-FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FCR, LSR et Ensemble et solidaires.

L’annonce par le gouvernement d’une revalorisation de 1.1% des pensions de retraite en 2022, «en deçà du taux d’inflation de 2.4%», a été perçue comme une provocation selon les syndicats qui relèvent «une augmentation des prix à la consommation de 2,6 % sur un an, en octobre 2021».

«Même ceux qui arrivaient à s'en sortir avant se retrouvent souvent aujourd'hui avec deux générations encore à charge : leurs enfants qui ne sont pas encore indépendants financièrement et leurs parents âgés dépendants», a ajouté Marc Bastide.

«une autre répartition des richesses»

«En un an, les prix ont augmenté de 1,9 % alors que les retraites de base n'ont augmenté que de 0,4 % et les complémentaires de 1 %», a-t-il déploré.

Les syndicats demandent ainsi une indexation des pensions sur les salaires moyens.

Parmi les autres revendications : la défense et l’amélioration de notre Sécurité sociale au niveau santé et retraite. En effet, les syndicats estiment que le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022 présente plein de «régressions».

Aussi, afin de lutter contre l’isolement des retraités, les organisations souhaitent que le gouvernement mette l’accent sur «le développement des Services publics de proximité».

Enfin, cette manifestation a également pour but de revendiquer «la défense des libertés individuelles et collectives» et «une autre répartition des richesses» qui est «urgente», alarme le communiqué publié le 22 novembre dernier par la CGT retraités.