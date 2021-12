Primaire de la droite : entre Eric Ciotti et Valérie Pécresse, qui est le mieux placé dans les sondages ?

Les adhérents Les Républicains ont fait leur choix pour ce premier tour de la primaire de droite, leur candidat pour la présidentielle 2022 sera Valérie Pécresse ou Eric Ciotti. Deux candidats qui peinent pourtant à se démarquer dans les sondages globaux.

En effet, chaque institut classait Xavier Bertrand comme celui pouvant être le plus haut, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Eric Zemmour, avec des scores autour de 13 ou 14%, ce qui le classait en troisième ou quatrième position, toujours au coude-à-coude avec ce dernier.

Valérie Pécresse a, elle, rarement passé la barre des 10% (11% selon Harris Interactive lors des deux derniers sondages de novembre). Elle s’est le plus souvent établie à ce niveau ou juste en-dessous, à 9%, la classant plusieurs marches en dessous du trio de tête. A noter que ce score permet à Jean-Luc Mélenchon d’être directement sur ses talons dans la plupart des derniers sondages (voir même à un palier identique, à 9%, selon un sondage Elabe du 24 novembre).

Concernant Eric Ciotti, l’analyse des précédents sondages est plus complexe, car certains instituts ne le proposaient tout simplement pas aux personnes qu’ils interrogeaient. Selon l’Ifop, le 25 novembre, il pointait assez bas, à 6%, loin derrière Emmanuel Macron (28%), Marine Le Pen (20%) et Eric Zemmour (14%), mais aussi battu par Jean-Luc Mélenchon (8,5%) et Yannick Jadot (6,5%), ex-aequo avec Anne Hidalgo.

Dans les rares cas où il a été recensé, Eric Ciotti n’a jamais passé cette barre des 6%. Reste qu’avec sa présence au deuxième tour de la primaire LR, sa cote pourrait nettement remonter, tout comme celle de Valérie Pécresse.