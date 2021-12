Primaire LR : «je suis une femme qui gagne et qui fait», promet Valérie Pécresse à l'issue du premier tour

La présidente de la région Ile-de-France et candidate à la primaire de la droite en vue de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, a remercié «du fond du cœur» les électeurs qui lui ont apporté leur suffrage, la qualifiant ainsi pour le second tour face à Eric Ciotti. «Je suis une femme qui gagne et qui fait», leur a-t-elle promis.

«Ces 113.000 votes sont une terrible dérouillée pour tous ceux qui prétendaient que la droite était divisée et à terre. Du côté de l’Elysée, ils vont devoir réécrire leur scénario. Car nous sommes unis et debout», s'est ainsi exprimée Valérie Pécresse, arrivée en deuxième position du premier tour de la primaire de la droite avec 25 % des suffrages, talonnant de très près Eric Ciotti, sorti en tête avec 25,59 % des voix.

Dans la lignée de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy

Se positionnant dans la lignée de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, la présidente de la région Ile-de-France a assuré porter «un projet de franche rupture et de droite assumée», car la France n’a selon elle «plus de temps à perdre». Elle s'en prend d'ailleurs directement à Emmanuel Macron «qui a tant abimé la France et tant divisé les Français».

«Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron», avance l'élue francilienne, qui a appelé «tous ceux qui en ont plus qu’assez de voir la République reculer devant les voyous et les fanatiques», «tous ceux qui aspirent à plus de dignité dans leur travail et dans leur vie» ainsi qu'à «plus de liberté aussi pour aller au bout de leurs rêve» à la rejoindre. «Ayez l’audace de choisir une femme libre, qui a la passion de la France», a-t-elle également lancé.

Forte du soutien de Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, elle a ainsi pu poser à leurs côtés, et fait savoir qu'ils allaient désormais «faire campagne sans relâche ensemble». «Nous gagnerons unis. Nous gouvernerons unis», a-t-elle présagé. Et de présenter : «mon équipe est là, avec Michel, avec Xavier, avec Philippe. Et bientôt les autres...».

Enfin, Valérie Pécresse s'est dit prête à «remporter [...] les combats difficiles», et a affirmé que son projet était «abouti et puissant». A ce sujet, la cheffe de la région capitale prévient que ses «projets de loi sont prêts» et souhaite aller vite car, selon elle, «ce qu’on ne fait pas dans les six premiers mois, on ne le fait jamais». «Cette élection, je la gagnerai avec vous, pour défendre la République, réparer la France et réconcilier les Français», a-t-elle finalement conclu.