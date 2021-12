Violences dans les lycées : Valérie Pécresse veut mettre les «caïds» dans des classes relais pendant un an

Rixes entre bandes rivales en Essonne, tirs de mortiers dans les Yvelines ou encore agression d'une professeure à Paris... Les lycées franciliens et leurs abords connaissent une recrudescence de violences. Des comportements que la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse entend bien punir.

«Je suis en train de créer une agence régionale du travail d’intérêt général, dans laquelle je vais réunir tous les partenaires. Elle permettra que les travaux d’intérêt général soient effectués immédiatement», a ainsi fait savoir la présidente de la région et candidate à la primaire de la droite pour l'élection présidentielle à venir dans Le Parisien, avançant que «dès qu’il y a dérapage, il faut qu’il y ait sanction, afin de rappeler que la société pose des barrières».

La cheffe de la région aux 461 lycées publics dans lesquels sont scolarisés plus d'un demi-million d'élèves trouve en effet que «les travaux d’intérêt général sont la sanction la plus efficace pour les jeunes». Mais déplore qu'il «s’écoule en moyenne 445 jours avant qu’ils ne soient exécutés».

«Des classes relais pendant au moins un an»

En parallèle, l'élue plaide pour des sanctions plus lourdes pour les «caïds exclus à répétition». Ces élèves les plus durs «doivent être sortis des établissements scolaires et mis dans des classes relais pendant au moins un an, le temps qu’ils retrouvent le droit chemin», avance-t-elle.

Car si, selon elle, «la plupart des événements sont provoqués par des bandes», la Région connaît «une montée de la violence individuelle», prenant exemple de «ce qui s’est passé au lycée Montaigne de Paris (75) ou à Combs-la-Ville (77), avec des jeunes qui n’ont plus aucune barrière du fait d’un manque de discipline et de sanctions».

Un sujet important pour Valérie Pécresse, qui avait lancé en avril 2019 des brigades régionales de sécurité, chargées d'intervenir au plus vite aux abords des lycées dès qu'un directeur d'établissement en faisait la demande. Selon la présidente de l'Ile-de-France, celles-ci auraient «effectué 1.250 interventions depuis avril 2019, et pas moins de 250 depuis septembre dernier et la reprise normalisée des cours».

Quant au fait que la question de la sécurité ne soit pas une compétence régionale, Valérie Pécresse répond ne pas travailler en sous-marin, et que «tout se fait main dans la main avec les rectorats, en lien avec les ministères de l’Education nationale et de l’Intérieur». «Il en sera de même pour l’agence régionale du travail général, avec le ministère de la Justice cette fois», a-t-elle assuré au Parisien.