Portée disparue, une femme de 81 ans sauvée par deux chiens

Une femme de 81 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer, a été retrouvée grâce à l'aide de deux chiens.

Lundi 29 novembre, le maire de la petite ville de Vignoux-sur-Barangeon, dans le Cher (18), a annoncé sur les réseaux sociaux la « disparition inquiétante » d’une personne âgée.

La femme était sortie de son domicile pour promener son chien, Douguy, aux alentours de 17 heures. Immédiatement, le dispositif participation citoyenne s’est enclenché à la demande du maire qui a demandé à ce que les personnes de la commune restent vigilantes et préviennent la gendarmerie au moindre renseignement.

De leur côté, les forces de l’ordre sont parties à la recherche de l’octogénaire, alors que la nuit était tombée. Les militaires de la communauté de brigade (COB) de Mehun et l’équipe cynophile du GIG Bourges étaient mobilisées pour tenter de la retrouver, rapporte Le Berry Républicain.

Le chien de recherche, Nylson, un Saint-Hubert, a trouvé une piste et a amené les gendarmes dans un endroit marécageux. A minuit, les recherches se sont arrêtées et la dame de 81 ans n’avait toujours pas été retrouvée, malgré le renfort d’un hélicoptère et d’une caméra thermique.

Mais l’octogénaire n'était pas seule. Elle était en compagnie de son chien qui s'est collé à elle pour la réchauffer et lui permettre d'affronter le froid.

Un chien la retrouve, l’autre la réchauffe

Le lendemain matin, mardi 30 novembre, les recherches ont repris. Le chien des gendarmes est revenu une nouvelle fois dans cette zone marécageuse. La COB et les militaires du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie se sont alors mis à chercher à cet endroit. Au bout de quelques minutes, ils ont finalement retrouvé la femme de 81 ans.

C'est donc grâce à l'aide de deux chiens que la femme de 81 ans est toujours en vie : celui des gendarmes et Douguy, son propre chien.