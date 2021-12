Investiture des Républicains : la classe politique réagit à la victoire de Valérie Pécresse

Suite à l’annonce de la large victoire de Valérie Pécresse contre Eric Ciotti lors du deuxième tour des primaire Les Républicains, ce samedi 4 décembre, les réactions de la classe politique, tous bords confondus, se sont multipliés.

Ce sont tout d'abord les membres de sa famille politique qui ont ouvert le bal, en félicitant leur nouvelle représentante pour la course à la présidentielle 2022, dans un souci d'unité et de rassemblement. Laurent Wauquiez, le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, a été l’un des premiers à réagir en applaudissant Valérie Pécresse pour «sa belle victoire», alors qu'elle a réuni 60,95% des suffrages des militants.

Bravo chère @vpecresse pour ta belle victoire au #CongresLR. Tu peux compter sur mon soutien pour que notre famille remporte cette élection présidentielle. Seules les valeurs et les convictions que nous portons ensemble peuvent redonner un espoir à notre pays. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) December 4, 2021

Le chef du parti, Christian Jacob, s’est également exprimé en «félicitant Valérie Pécresse qui porte désormais tous leurs espoirs», soulignait-t-il.

Aujourd’hui @lesRepublicains sont unis. Je veux féliciter @vpecresse, notre candidate, qui porte désormais tous nos espoirs





Félicitations également à @ECiotti pour sa formidable campagne et à tous nos candidats. Un premier pas vers la victoire. Nous allons gagner, pour la France pic.twitter.com/CblfcGQqGC — Christian JACOB (@ChJacob77) December 4, 2021

Eric Ciotti, son adversaire du jour, qui ressort perdant de cette primaire, a, dans la foulée de Christian Jacob, fait part de son «amitié et de son affection» à la gagnante du jour. Il a ainsi reconnu qu'elle était dotée «de qualités indispensables» pour les conduire vers une victoire.

.@vpecresse a gagné cette élection.





Je la félicite avec sincérité et amitié mais aussi affection.





Sa campagne a été digne, puissante et audacieuse.





Des qualités indispensables pour nous emmener à la victoire. pic.twitter.com/ioKMwyGYsD — Eric Ciotti (@ECiotti) December 4, 2021

Xavier Bertrand a également félicité sa camarade, qu’il avait soutenu après sa propre défaite lors du premier tour, elle qui selon lui «portera leurs valeurs lors de l’élection présidentielle».

Félicitations à @vpecresse qui portera nos valeurs lors de l’élection présidentielle. Nous sommes tous unis derrière elle pour tourner la page du quinquennat d’Emmanuel Macron. #CongrèsLR https://t.co/hpkciHcD5s — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) December 4, 2021

Le Rassemblement National est unanime dans sa critique

Du côté des opposants, le Rassemblement National a été le plus virulent et omniprésent. Présente à Varsovie (Pologne) dans le cadre d'une réunion des partis européens souverainistes d'extrême droite et conservateurs, Marine Le Pen à fait savoir devant la presse qu'elle se sentait «malheureuse pour les électeurs LR». La représentante du RN pour les prochaines élections présidentielles a ajouté qu'elle perçoit Valérie Pécresse comme étant «la plus macroniste des prétendants de la droite dans la course à l'Elysée».

Le porte-parole du parti, Julien Odoul, n’a pas hésité à dénoncer «une escroquerie», tout en comparant le programme de la candidate à la présidentielle 2022, à celui d’Emmanuel Macron, qu’il qualifie de «bilan calamiteux».

Quelle escroquerie ! Même programme, même parcours, même bilan calamiteux, même mépris pour le peuple. #Pecresse, c’est rien pour la France et tout comme #Macron ! https://t.co/08igmURbr2 — Julien ODOUL (@JulienOdoul) December 4, 2021

Le vice-président de Rassemblement National, Jordan Bardella, a de son côté jugé que «Valérie Pécresse soutiendra évidemment Macron», juste après le premier tour des prochaines élections présidentielles.

Il y aura donc deux candidats macronistes dans cette élection présidentielle. Valérie Pecresse soutiendra évidemment Macron dès 20h01 au soir du 1er tour.





Aux électeurs LR sincères qui refusent de voir leurs idées condamnées une nouvelle fois, ils sont les bienvenus à nos côtés. — Jordan Bardella (@J_Bardella) December 4, 2021

Le député européen Gilbert Collard, également membre du RN, n’a non plus hésité à partager son sentiment. Il juge ainsi qu’il est temps que les militants qui ont voté pour Éric Ciotti «prennent leurs responsabilités et quittent ce parti qui devient désormais une force supplétive d’Emmanuel Macron».

Tous les militants #LR qui ont voté pour Éric #Ciotti au #CongrèsLR doivent maintenant prendre leurs responsabilités et quitter ce parti qui devient désormais une force supplétive d'Emmanuel Macron !





src : BFMhttps://t.co/WBUKkp5fpQ — Gilbert Collard (@GilbertCollard) December 4, 2021

Quant à Eric Zemmour, qui a récemment annoncé sa candidature officielle aux élections présidentielles 2022, celui-ci s'est directement adressé à Eric Ciotti dans une lettre ouverte aux militants LR. Le qualifiant «d'indiscutable patriote», Eric Zemmour a affirmé se «sentir proche et avoir beaucoup au commun» avec le vaincu de la droite.

Il l'a d'ailleurs invité à se joindre à son premier meeting de campagne qui se déroulera demain à Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Chers sympathisants Les Républicains... pic.twitter.com/mE8uOaRAgm — Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 4, 2021

Du côté des autres partis, les réactions sont moins nombreuses. L’euro-député écologiste et candidat à l’élection présidentielle, Yannick Jadot, a cherché à se démarquer : «Valérie Pécresse, la candidate homophobe et anti-immigrés, qui veut démanteler les services publics», ajotant que son parti allait continuer «de défendre leurs valeurs humanistes et républicaines».