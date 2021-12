Joséphine Baker : le Panthéon ouvre gratuitement ses portes ce week-end pour lui rendre hommage

Après son intronisation dans le «temple des Grands Hommes et des Grandes Femmes de la Nation», la ville de Paris continue à honorer l’artiste résistante. Pour permettre au plus grand nombre de venir lui rendre hommage, l’entrée de l’édifice sera gratuite pour tous ce samedi et ce dimanche.

Une belle occasion de saluer la chanteuse, danseuse, résistante et figure de l’antiracisme. Pour célébrer l'entrée historique de Joséphine Baker, inhumée au Panthéon, le 30 novembre dernier, l'imposant bâtiment de la montagne Sainte-Geneviève fait donc portes ouvertes.

Même s’il s’agit d’un cénotaphe, les visiteurs pourront se recueillir devant le tombeau de la première femme noire du Panthéon, au caveau 13. Composée de morceaux de terre de Saint-Louis (États-Unis), sa ville natale, de Paris, de Milandes (Dordogne), la ville de son château et de Monaco, la tombe est vide. L’artiste franco-américaine est en effet enterrée sur le Rocher.

Aucune réservation ne sera nécessaire pour accéder à l’édifice niché au cœur du quartier latin, dans le Ve arrondissement de Paris. Toutefois, le pass-sanitaire sera obligatoire.