Normandie : un prêtre démis de ses fonctions pour avoir reconnu être le père d’un enfant

Conformément au droit canonique, le diocèse d’Évreux a privé de ses fonctions Wenceslas Munyeshyaka, prêtre et père d’un fils de 11 ans.

Il pourra garder sa robe mais ne pourra plus célébrer ni messe, ni mariage, ni même recevoir de confession. Et pour cause, «l’évêque d’Évreux a été contraint de sanctionner le père Wenceslas de la peine de suspense a divinis qui l’empêche d’exercer tout ministère presbytéral, et lui interdit de conférer tout sacrement», a expliqué le diocèse dans un communiqué.

Le prêtre a en effet officiellement reconnu en septembre dernier – via les registres d’état civil de Gisors – la paternité d’un fils né en juillet 2010 d’une liaison.

Un prêtre réfugié politique

De nationalité rwandaise, le prêtre Wenceslas Munyeshyaka était depuis le 1er septembre administrateur de la paroisse de Saint-Martin-de-la-Risle à Brionne (Eure), après avoir été prêtre à Gisors (Eure) pendant 20 ans. Accusé d’avoir joué un rôle dans les massacres de 1994 pendant le génocide au Rwanda, il avait bénéficier d’un non-lieu en 2015.

Le prêtre avait également obtenu le statut de réfugié politique en juillet 2021, 27 ans après son arrivée en France.

Ce nouveau scandale au sein de l’église catholique intervient quelques jours après l’approbation du pape quant à la démission de l’archevêque de Paris Michel Aupetit, accusé d’avoir entretenu une relation intime avec une femme.