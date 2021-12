Bretagne : dès lundi les plus de 30 ans seront vaccinés avec Moderna

A compter du lundi 6 décembre 2021, dans les centres bretons, les doses de vaccin Pfizer contre le Covid-19 seront réservées au moins de 30 ans. Le plus de 30 ans seront donc vaccinés avec celui de Moderna.

Suivant la directive nationale, l’Agence régionale de Santé Bretagne a décidé qu’à partir de ce lundi, les plus de 30 ans venant se faire vacciner dans un centre breton, ne pourraient plus recevoir le vaccin Pfizer. Que cela soit pour la première dose, la seconde ou le rappel vaccinal, ils seront vaccinés avec le produit du laboratoire Moderna.

Le vaccin de Moderna est une solution contre le Covid-19 plus dosée ; qui selon les autorités sanitaires ne convient pas au moins de 30 ans. En effet, ces derniers jouissent encore d’un système immunitaire fort et un vaccin trop dosé pourrait engendrer des risques de myocardites. De tels effets n’ayant pas été soulevés chez les plus de 30 ans, l’Agence nationale du médicament estime qu’ils peuvent toujours recevoir le vaccin Moderna.

Les Français rejettent Moderna

Si de telles mesures doivent être prises, c’est aussi parce que le vaccin Moderna peine à attirer. Les risques de myocardites, mêmes minimes ne font pas bonne presse au vaccin qui comme AstraZeneca avant lui est rejeté. Pourtant pour pouvoir injecter au plus grand nombre de Français une dose de rappel, le vaccin Moderna sera essentiel. Ainsi, en réservant le vaccin Pfizer au moins de 30 ans, les stocks de Moderna seront également utilisés.

Malgré cette réticence au vaccin Moderna, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le 4 décembre dernier, que 10 millions de Français avaient déjà reçu leur dose de rappel, tous vaccins confondus. A partir du 15 janvier 2021 la dose de rappel sera obligatoire pour les 18-64 ans.