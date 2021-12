Bretagne : Laurent Voulzy, positif au Covid-19, interrompt sa tournée, les spectateurs invités à se faire tester

Le chanteur Laurent Voulzy doit interrompre sa tournée bretonne car il a été testé positif au Covid-19. Les spectateurs ayant participé aux concerts de l’artiste de 72 ans sont invités à se faire dépister.

«Ils doivent faire immédiatement un test de dépistage et un second sept jours après le dernier contact avec le cas, a recommandé l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne dans un communiqué repris par Voici. Ils n’ont pas besoin de s'isoler, mais en cas d'apparition de symptômes, se faire tester».

En revanche, les spectateurs non-vaccinés ou avec un schéma de vaccination non complet sont «considérés comme contact à risque élevé et doivent s'isoler à domicile et faire un test de dépistage immédiat», a alerté l’ARS.

2.000 spectateurs en 5 dates

D’après le média people, 2.000 personnes ont assisté aux représentations de Laurent Voulzy lors de ses dates à Tréguier (Côtes d’Armor), les 23 et 24 novembre, et Pontivy (Morbihan), les 25, 26 et 27 nomvembre. L’organisatrice de la tournée en Bretagne, Françoise Malet, a précisé que le chanteur se portait bien.

Selon un message posté sur Facebook, tous les concerts du chanteur planifiés jusqu’au 10 décembre sont reportés.