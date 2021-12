Françoise Delord, la fondatrice du Zoo de Beauval, est décédée vendredi 3 décembre, à l’âge de 81 ans.

Le Zoo a annoncé sa mort dans un communiqué vendredi soir. «Aujourd’hui, Beauvaliennes et Beauvaliens, nous pleurons sa disparition. Une grande dame est passée. Mais, nous sommes fiers de son héritage et continuerons son œuvre, avec engagement, avec passion, avec foi», a déclaré la direction du parc.

«Françoise Delord laisse une empreinte d’une valeur inestimable pour tous ceux qui défendent la biodiversité dans le monde», a également réagi la famille Delord.

Une cérémonie sera organisée le vendredi 10 décembre à l’église de Saint-Aignan (Loir-et-Cher), et un lieu de recueillement sera mis à disposition les 8 et 9 décembre, à l’entrée sud du Zoo.

une Passionnée d'oiseaux

Née en 1940, Françoise Delord se passionne pour le théâtre dès le plus jeune âge. Après son baccalauréat, elle intègre le conservatoire d’art dramatique à Paris, et commence une carrière de comédienne. Elle se dirige finalement vers le music-hall, et rencontre notamment Jacques Brel, Léo Ferré et Georges Brassens, avec qui elle se lie d'amitié.

Sa vie prend un autre tournant lorsqu’elle reçoit en cadeau deux oiseaux africains, des «becs d’argent». Se passionnant pour les volatiles, elle «en remplit son appartement parisien, se spécialise et devient ornithologue, écrit deux livres sur le sujet et décide finalement d’emmener oiseaux, enfants et mari à la campagne pour installer tout son petit monde au large et ouvrir un parc au public» raconte le Zoo de Beauval.

C’est donc en 1980 que ce parc ouvre ses portes. D'abord simple parc ornithologique, Beauval devient zoo avec l'achat des premiers félins en 1989. Sa popularité et sa renommée décollent après l'achat d'un couple de rarissimes tigres blancs en 1991, puis avec l'arrivée des pandas géants prêtés par la Chine en 2012.