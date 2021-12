La Suisse soupçonnée d’avoir payé le train pour Paris à 41 migrants

Un groupe composé de 41 migrants afghans a été interpellé, mercredi dernier à la gare de Lyon (Paris), par les policiers français. En provenance de Zurich (Suisse), ils affirment que leur trajet en TGV a été payé par les autorités helvétiques.

Un scénario jugé «peu vraisemblable», selon une source fédérale suisse contactée par Le Parisien, qui a rapporté l’affaire. Le média francilien a rajouté que les personnes interpellées provenaient de l’Autriche. Elles ont affirmé que le voyage avait été effectué avec l’accord des autorités suisses qui avaient même réglé leurs billets de train.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de leur arrivée à Paris.

«Si les faits étaient avérés, cela serait inacceptable» a déclaré le ministère de l’Intérieur au quotidien. «Des vérifications d’usage» sont en cours «auprès des autorités suisses», a ajouté une source de la place Beauvau.

Cinq migrants transférés en Autriche

En attendant, 18 mineurs ont été conduits dans un centre d’hébergement et les 23 autres migrants afghans ont été placés en retenue administrative. Parmi eux, 16 ont reçu une convocation pour engager une procédure de demande d’asile, a précisé Le Parisien qui a ajouté que cinq personnes vont être transférées en Autriche, pays dans lequel ils ont déjà entamé une demande d’asile, en cours d’instruction.

D’après le Parisien, le couloir de transit entre l’Autriche et la France, via la Suisse, était déjà fortement utilisé en août et septembre dernier. Il serait donc de nouveau emprunté.

En réponse, le ministère de l’Intérieur a assuré avoir accentué les contrôles dans les gares.