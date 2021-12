Ecoles, télétravail, discothèques... Ce qu’il faut retenir des annonces de Jean Castex

Après un nouveau conseil de défense sanitaire ce lundi, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé de nouvelles mesures pour freiner la cinquième vague de Covid-19.

«Le virus circule vite» et «dans tous les territoires et toutes les catégories de la population», a confirmé Jean Castex, évoquant les quelque 50.000 cas de Covid-19 détectés chaque jour.

Le Premier ministre a également alerté l'opinion sur la situation dans les hôpitaux qui «commencent à monter en pression».

La situation n'est toutefois pas la même qu'il y a un an grâce à la vaccination qui a «changé la donne». En raison de la diminution de l'immunité conféré par le vaccin, le chef du gouvernement a également insisté sur l'importance de la dose de rappel.

Face à la cinquième vague, Jean Castex a écarté tout confinement, couvre-feu ou mise en place de jauges, des mesures qui seraient «disproportionnées». C'est donc un renforcement des mesures déjà en vigueur qui a été décidé ce lundi soir.

Protocole 3 dans les écoles

Jean Castex a annoncé le passage du protocole sanitaire dans les écoles au niveau 3. Celui-ci oblige le port du masque pour tous les élèves, de la primaire au lycée, des élèves au personnel, à l’intérieur mais aussi à l’extérieur (ce qui n’était pas le cas auparavant).

De la maternelle au primaire, les élèves devront désormais rester groupés par classe pour manger à la cantine, et les tables sont désinfectées après chaque repas.

Extension du télétravail

Le gouvernement incite les entreprises à respecter deux ou trois jours de télétravail par semaine. Pour la fonction publique, l'objectif est fixé à trois jours.

Il ne s'agit à ce stade que de recommandations.

Rassemblements restreints, discothèques fermées

Jean Castex a encouragé la population à limiter les réunions avant les fêtes, que ce soit dans la sphère privée ou au travail.

Pour les rassemblements en extérieur comme les marchés de Noël, la mise en place du pass sanitaire pourra être décidée par les préfets.

Les discothèques, considérées comme des lieux à risque sur le plan de la transmission virale, seront fermées pour quatre semaines à compter de vendredi.

Vaccination facilitée

Les personnes âgées de 65 ans et plus pourront se faire vacciner sans rendez-vous «quel que soit le centre», a expliqué Jean Castex. Concernant les doses de rappel, les personnes les plus âgées doivent y accéder «prioritairement».

Le ministre de la Santé Olivier Véran a également annoncé la vaccination des enfants (5-11 ans) les plus fragiles à partir du 15 décembre.