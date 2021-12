Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse lance sa campagne sur les terres d'Eric Ciotti

En déplacement avec Eric Ciotti dans les Alpes-Maritimes ce lundi 6 décembre, Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle, va devoir faire face à un double enjeu : conquérir les électeurs de son concurrent de la veille mais surtout convaincre Eric Ciotti lui-même. Ce dernier lui ayant déjà reproché de ne pas envoyer «un bon message».

Et le choix de la destination n'est évidemment pas anodin. Pour son premier déplacement de candidate LR à la présidentielle, Valérie Pécresse se rend sur les terres d'Eric Ciotti, et plus précisément dans le département des Alpes-Maritime (06) que son rival d'hier préside depuis des années, après avoir été le premier adjoint à la mairie de Nice.

À LA CONQUÊTE D'ERIC CIOTTI ET DE SES ÉLECTEURS

Après un déjeuner à La Petite Maison à Nice, en huis clos, les deux finalistes de la primaire LR se rendront à Saint-Martin-Vésubie où ils déposeront une gerbe aux monuments aux morts et devant la plaque la mémoire des victimes de la tempête Alex de fin 2020, avant la visite d'un chantier et une réunion publique commune.

Un déplacement particulièrement scruté dans un contexte où Eric Ciotti, finaliste de la primaire LR avec 39 % des voix, vient de mettre en garde Valérie Pécresse, en expliquant publiquement que «le message lancé [...] n'était pas un bon message». En cause ? Une interview où la candidate a refusé de reprendre certaines propositions musclées de son ex-rival, comme celle de créer un «Guantanamo à la française».

«Nous en parlerons avec Valérie Pécresse, je la soutiens, mais j'entends que mes idées soient représentées avec force, les idées d'une droite qui entend se faire respecter», avait donc réagi Eric Ciotti, alors que Valérie Pécresse assurait de son côté qu'elle allait «enrichir» son projet car «il y avait des bonnes idées» chez chacun des prétendants LR.

Et si on explique dans l'entourage de la candidate qu'il n'y a «aucun problème» entre eux, l'avertissement d'Eric Ciotti vient tout de même ternir la belle image d'unité donnée par LR dans ce congrès, où les perdants s'étaient rangés derrière la gagnante sitôt les résultats connus. Pas de «synthèse molle», a promis Valérie Pécresse au Grand Jury RTL, mais «si on peut rajouter un zest de citron ou un zest de vanille pour pimenter le quatre-quarts, je le ferai».

«rassembler toutes les sensibilités de la droite»

Chez certains LR, on aimerait voir Eric Ciotti et Valérie Pécresse main dans la main, tout en demandant à cette dernière de convaincre aussi le centre-droit passé ou tenté par la macronie. «Il faut qu'elle trouve une place à Eric Ciotti sans qu'il croit qu'il l'a remplacée», explique le politologue Pascal Perrineau, pour qui «Ciotti peut servir d'aimant pour ramener les brebis au bercail», notamment ceux tentés de voter pour Eric Zemmour.

Pour autant, c'est bien la candidate qui va «établir le programme» et «arbitrer les questions», a rappelé de son côté le patron de LR Christian Jacob, tout en souhaitant rassurer tout le monde. «Sur la ligne régalienne», Valérie Pécresse et Eric Ciotti «sont très proches l'un de l'autre», a-t-il en effet fait savoir.

Un premier rendez-vous à ne pas manquer donc pour la cheffe de la région capitale, qui marquera ainsi le début d'une semaine dédiée au «rassemblement» de la famille politique, puisque Valérie Pécresse devrait ensuite se rendre dans le fief de ses autres concurrents battus, notamment chez Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France ce vendredi.

«Je veux rassembler toutes les sensibilités de la droite», martèle la candidate et présidente de la région Ile-de-France, qui a également prévu de se rendre ce mardi auprès des parlementaires. Autre opération séduction pour l'ancienne députée qui a repris sa carte chez LR cet automne après l'avoir quitté en 2019.