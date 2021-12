Qui est Patrick Stefanini, l'homme derrière la campagne de Valérie Pécresse ?

À 68 ans, Patrick Stefanini va accompagner un troisième candidat de droite dans sa campagne vers l’Élysée. Après Jacques Chirac en 1995 et 2002 et François Fillon en 2017, c’est au tour de Valérie Pécresse de jouir des conseils de celui qui est surnommé «le magicien.»

Énarque et haut fonctionnaire, Patrick Stefanini se lança, dès 1995, dans la campagne de Jacques Chirac.

Ce dernier, qui se présentait pour la troisième fois, n’était pas donné favori puisqu’il faisait face à un autre candidat issu du RPR, le Premier ministre en exercice Edouard Balladur.

Malgré des sondages qui lui étaient défavorables Jacques Chirac se qualifie au second tour et devient président de la République. Patrick Stefanini gagna alors sa réputation, avec lui la victoire est possible même dans les campagnes impossibles.

Patrick Stefanini, un candidat malheureux

S’il sait mener les autres à la victoire, lorsque c’est lui qui brigue une mandature, Patrick Stefanini est un candidat malheureux, sans cesse battu. Peu après l’élection de Jacques Chirac en 1995, Patrick Stefanini avait rejoint la liste RPR, pour l’élection municipale de Nice, il s’inclinera cependant face à Jacques Peyrat, qui prit la décision de mener une liste divers droite pour contrer le «parachutage depuis Paris» de Stefanini.

En 1998 et en 2002, le magicien se porta candidat aux législatives mais à deux reprises, il perdra face aux candidats du Parti socialiste. En 2021, il finit par être élu et devient conseiller départemental des Yvelines sous la bannière des Républicains.

L’impossible campagne de François Fillon

Si dès 2013, Patrick Stefanini est nommé secrétaire général de Force républicaine, l’association de François Fillon, il proposa d’abord ses services de directeur de campagne à Alain Juppé en prévision de l’élection de 2017. Face au refus de ce dernier, il prit alors les rênes de celle de François Fillon.

La magie de Patrick Stefanini opéra une nouvelle fois. Placé troisième dans les sondages de la primaire de la droite et du centre, l’ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, créa la surprise en prenant largement la tête du scrutin dès le premier jour (44%). Patrick Stefanini aura alors cette phrase : «N’oubliez pas que celui qui est troisième dans les sondages est toujours celui qui gagne.»

Une phrase qui s’avéra vraie pour Jacques Chirac en 1995, pour François Fillon en 2017, avant les révélations sur le candidat, mais aussi en 2021 avec Valérie Pécresse, qui arrivait alternativement deuxième ou troisième des différents sondages pour la primaire des Républicains, avant de devenir la première femme a représenté la droite lors d’une élection présidentielle.

La campagne de François Fillon restera cependant, le plus gros échec de Patrick Stefanini. Si le candidat des Républicains était le grand favori, crédité dès le mois de décembre de 55% des intentions de votes, les révélations sur les supposés emplois fictifs de son épouse auront eu raison de sa campagne. Alors même que le candidat se maintient, Patrick Stefanini annoncera son retrait le 3 mars 2017, mettant en avant la fin du rêve de victoire de la droite.

Un retour fulgurant avec Valérie Pécresse

Patrick Stefanini avait déjà travaillé avec Valérie Pécresse en 2015 lors de l’élection régionale, qui l’a menée à la tête de la région Ile-de-France, puis en 2017, lorsqu'il l’épaula lors de la fondation de son parti Libres !. Cependant, une nouvelle présidentielle n'était pas dans ses projets, il le confie lui-même au Point, «Je ne pensais pas rempiler» pour une troisième élection présidentielle.

Si Patrick Stefanini est le directeur de campagne de Valérie Pécresse, le site Politico laisse entendre qu’un autre candidat souhaitait avoir le magicien dans ses rangs. Il s’agirait de l’ancien polémiste, Eric Zemmour devenu officiellement candidat le 30 novembre dernier.

Reste maintenant à voir si les talents de Patrick Stefanini seront profitables à Valérie Pécresse, qui selon les sondages occupe pour le moment la quatrième place avec 10,5% des intentions de vote. Une position qui pourrait évoluer avec le lancement officiel de sa campagne, ce lundi 6 décembre depuis le fief d’Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes.