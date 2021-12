Roubaix : une famille se fait voler ses cadeaux de Noël sur un parking

Une triste histoire avant les fêtes. Ce lundi 6 décembre, un couple de Belges parti faire ses achats de Noël dans un centre commercial de Leers près de Roubaix (Nord), s’est fait tout dérober.

Pour que les enfants ne voient pas les différents biens achetés, le couple avait décidé de cacher les cadeaux dans le coffre de leur voiture. Lors de leur retour sur le parking, les parents se sont alors rendu compte que tout avait disparu.

«Il n’y avait plus rien (…) Très vite, on a vu que le carreau arrière de la voiture avait été brisé et que tout avait été volé», a raconté Clarisse, la mère de famille à nos confrères de Sudinfo. En tout, les voleurs ont dérobé pour 200 euros de biens.

En plus de mettre en garde les autres usagers de ce centre commercial, le couple a lancé un appel à témoins et a décidé de déposer une plainte.

Ces parents ne sont pas les premiers à être victimes d’un vol. La semaine dernière, un autre Belge avait vu le contenu de son coffre dilapidé.