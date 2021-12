Energie : vers une forte hausse du prix de l’électricité en 2022

Si le gouvernement a promis, il y a quelques mois, de limiter l’augmentation du tarif réglementé de l'électricité, le prix va malgré tout continuer de grimper. Une hausse qui se répercutera sur le budget des Français dès lors que les protections mises en place par le gouvernement prendront fin.

Au mois de septembre, pour faire face à la flambée des prix de l’énergie, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé un «bouclier tarifaire» qui permet de bloquer la hausse à 4% du tarif réglementé de vente de l’électricité en 2022. A l’annonce de cette mesure, le gouvernement prévoyait, selon les estimations des experts, une hausse de 12% du tarif en février 2022. Cependant, selon leurs dernières données, il s’agirait plutôt d’une augmentation de l’ordre de 25%.

Ainsi, le gouvernement, qui devra compenser la différence de prix entre celui qui sera proposé aux Français, limité à 4% d’augmentation, et le prix réel de vente, risque de voir sa facture s’alourdir de dix milliards d’euros pour les finances publiques, soit bien plus que ce qui était prévu.

Forte demande des fournisseurs alternatifs

Cette hausse des prix de l’électricité s’explique par un mécanisme complexe : l’Arenh (l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique). Ce dispositif permet à tous les fournisseurs alternatifs de s’approvisionner en électricité auprès d’EDF, à un tarif avantageux de 42 euros par MWh. EDF a pour obligation de céder 100 TWh de sa production chaque année à ses fournisseurs alternatifs. Cependant, pour 2022, le total des demandes formulées par ces fournisseurs s’élève à 160,36 TWh, ce qui dépasse le plafond, fixé par la loi, de la quantité d’électricité qu’EDF peut leur vendre.

Les fournisseurs alternatifs vont donc devoir compléter une grosse partie de leur approvisionnement sur le marché, où les prix sont particulièrement hauts. Ils ont même dépassé les 300 euros le MWh ces derniers jours, du fait de l’arrivée de l’hiver et donc de la demande grandissante d’électricité.

Si cette augmentation du prix de l’électricité ne sera pas visible immédiatement sur les factures des Français, grâce au dispositif mis en place par le gouvernement, ils risquent cependant de voir leurs dépenses fortement augmenter dès que ces mesures de soutien prendront fin.

Invité ce dimanche du «Grand Rendez-vous» Europe 1, CNEWS et Les Echos, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a fait savoir que le gouvernement travaillait sur le sujet et sur la manière dont il compensera ces augmentations, et de nouvelles mesures ou instruments pourraient donc être annoncés prochainement. En attendant, certains Français vont bénéficier, en cette fin d'année, de l'indemnité inflation ou encore du chèque énergie exceptionnel pour faire face à ces hausses des prix.