Paris : la police lance un appel pour trouver un maître à son chien, qui part en retraite

La police parisienne cherche un nouveau maître pour Maiko. Une annonce a en effet été diffusée sur les réseaux sociaux, afin de trouver une famille pour ce chien de race berger belge Malinois, qui doit prendre sa retraite plus tôt que prévu.

Agé de cinq ans, Maiko a passé plus de trois années dans les rangs de la police, en spécialité «défense/intervention», décrit le syndicat Alliance. En raison d’une «fragilité due à des problèmes de dentition», il a dû arrêter son activité. Mais les policiers précisent que l’animal est en bonne santé.

Des nouveaux maîtres sont donc recherchés, connaissant bien les chiens de cette race et ayant déjà une expérience avec des canidés venant de brigades cynophiles. Mieux vaut également éviter la présence d’enfants, car Maiko est une «boule d’énergie», préviennent les agents.

«Il est difficile de gagner ma confiance, il me faudra du temps et vous de la patience avant que je vous donne tout mon amour, mais une fois que vous l'aurez, vous serez toute ma vie», s’exprime Maiko, à travers ses anciens maitres. «J’ai besoin de me dépenser. J’adore l’eau. J’adore jouer avec mon boudin, mon Kong (…) et bien sûr les papouilles».

Pour les personnes intéressées par ce «toutou attachant», le syndicat invite à envoyer un message sur le mail [email protected].