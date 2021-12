Prolongement de la ligne 4 vers Bagneux : la mise en service prévue «mi-janvier»

«La date exacte n'a pas encore été fixée», assure la RATP, mais la mise en service du prolongement de la ligne 4 vers Montrouge et Bagneux devrait bien être effective «mi-janvier», avec deux nouvelles stations à la clé.

Lancés mi-2015, les travaux auront donc duré plus de 6 ans et auront permis la création de 1,8 km de nouvelles voies entre le terminus sud actuel, la station «Mairie de Montrouge», à Montrouge (92), et le futur terminus, la station «Lucie Aubrac», à Bagneux (92). Au total, 37.000 nouveaux voyageurs y sont attendus au quotidien. Soit 12 millions de voyageurs par an sur la ligne 4 grâce au prolongement.

Deux nouvelles stations ont ainsi été construites : la première – la station «Barbara» – desservira le quartier résidentiel du Fort de Montrouge, le cimetière de Bagneux ainsi que le nord de la commune de Bagneux, et la seconde – la station «Lucie Aubrac» – desservira quant à elle la future ZAC éco-quartier Victor Hugo, à deux pas de la ville d'Arcueil (94).

«Cette opération marque un tournant pour le développement des transports en Ile-de-France, en offrant une desserte fine du territoire et, demain, une correspondance avec la future ligne 15 sud du métro francilien», s'est d'ailleurs félicitée Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, qui a pris en charge 60 % de ce chantier estimé à 380 millions d'euros.

Et celle-ci de se réjouir encore que «la ligne 4 se renouvelle entièrement pour être plus fiable et plus confortable», et ce, avec la «création de deux stations, l'automatisation de la ligne existante, ainsi que de nouvelles rames bénéficiant d’emplacements dédiés aux personnes à mobilité réduite».

En attendant, les travaux d'automatisation de la ligne 4 continuent. Ce qui engendre pas mal de fermetures, notamment le soir et le week-end, sur toute sa longueur : jusqu'au 23 décembre, la ligne 4 sera fermée dès 22h15 du lundi au jeudi, ainsi que tous les dimanches jusqu'à midi jusqu'au 12 décembre inclus et enfin, toute la journée du 19 décembre. La fin de l'automatisation est prévue pour 2023.