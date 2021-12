Paris : 3 vaccinodromes rouvrent leurs portes pour faire face à l'ampleur de la 5e vague

Trois vaccinodromes – au parc des expositions de la Porte de Versailles (15e), à la Cité des Sciences et de l'industrie (19e) et à la Station F (13e) – vont ouvrir dans le courant du mois de décembre, pour répondre à la demande de vaccination croissante, et ce, «afin de limiter l'ampleur de la 5e vague», selon la préfecture de police de Paris.

«Compte tenu de la situation sanitaire qui se dégrade, la Préfecture de police de Paris, l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France et la Ville de Paris se mobilisent pour intensifier l'offre de vaccination à Paris», ont-ils conjointement communiqué cette semaine, annonçant que «l'offre de vaccination déjà renforcée» allait «continuer à l'être dans les prochains jours».

bientôt 22 centres ouverts

Pour cela, un vaccinodrome va ouvrir ses portes ce jeudi 9 décembre à la Cité des sciences et de l'industrie, au niveau du centre commercial Vill'up (19e), puis un autre ce samedi 11 décembre au parc des expositions de la Porte de Versailles (15e) et enfin, un dernier le samedi 18 décembre à la Station F (13e).

#Vaccination | Compte tenu de la situation sanitaire qui se dégrade, la @prefpolice, l'@ARS_IDF et la ville de @Paris se mobilisent pour intensifier l'offre de vaccination à #Paris.



Plus d'infos dans le communiqué commun pic.twitter.com/aixM3vdCWi — Préfecture de Police (@prefpolice) December 6, 2021

«Il s'agit de permettre à toute personne majeure d'effectuer son rappel vaccinal entre 5 et 7 mois après sa dernière injection, condition pour conserver un passe sanitaire valide à compter du 15 décembre pour les plus de 65 ans et du 15 janvier pour les plus de 18 ans», peut-on lire dans le communiqué, qui reprend les annonces gouvernementales.

Durant les 15 prochains jours, le nombre de centres de vaccination va continuer d'augmenter, pour passer de 13 centres resté ouverts depuis les vacances de la Toussaint à 22, permettant «de couvrir l'ensemble des arrondissements parisiens», dont 13 d'entre eux sont installés dans les mairies d'arrondissement (celle de Paris Centre et celles des 5e, 6e, 8e, 9e, 10e, 11e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e et 18e arrondissements).

plus de 300.000 rendez-vous pris à Paris

Au total, plus de 300.000 rendez-vous ont d'ailleurs été pris à Paris ces 7 derniers jours. Pas de panique si aucun rendez-vous n'est disponible en ce moment sur Doctolib, «d'autres seront mis en ligne progressivement au cours de la semaine, en lien avec l'ouverture des nouveaux centres», annoncent ainsi la préfecture de police, l'ARS et la municipalité parisienne.

Grâce au renforcement de l'offre vaccinal, 105.000 rendez-vous de vaccination pourront être honorés avec les vaccins à ARN messager des laboratoires Moderna ou Pfizer, «dont l'efficacité est équivalente», rappelle le communiqué. En outre, les pharmaciens, les médecins et les infirmières parisiens pourront également réaliser jusqu'à 160.000 injections par semaine.