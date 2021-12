Covid-19 : quand faut-il effectuer sa dose de rappel pour conserver son pass sanitaire valide ?

Avec la hausse du nombre de contaminations et l’apparition du variant Omicron, le gouvernement a choisi d’opter pour une dose de rappel pour faire face à cette cinquième vague du Covid-19. Cette troisième injection donnera droit à un nouveau QR Code et permettra d’avoir un pass sanitaire valide.

Ce sont deux rendez-vous à ne pas manquer et à retenir par cœur selon sa tranche d’âge ou son vaccin.

À compter du 15 décembre, les personnes âgées de 65 ans ou plus et vaccinées avec les vaccins Pfizer, Moderna ou AstraZeneca devront effectuer leur dose de rappel au plus tard sept mois après leur dernière injection.

Pour les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen, le délai de la dose de rappel est plus court, soit deux mois maximum après la dernière injection.

Surtout, à compter du 15 janvier 2022, le pass sanitaire sera conditionné à la dose de rappel pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. Ici encore, la 3eme dose doit être faite au plus tard sept mois après la dernière injection ou infection au Covid-19.

Sept jours pour avoir un pass sanitaire valide

Une subtilité néanmoins. Effectuer sa dose de rappel ne permet pas pour autant d’obtenir immédiatement un nouveau QR Code actif. Il faudra en effet attendre sept jours pour avoir un pass sanitaire valide.

En attendant, l’ancien QR Code restera, lui, bien actif pendant sept jours. Puis, une fois le nouveau QR Code activé, le précédent ne sera plus valide sur l’application TousAntiCovid et, par conséquent, ne sera plus reconnu à l’entrée des lieux où le pass sanitaire est obligatoire.

Toutefois, le délai de sept jours est conditionné au respect des délais de la troisième dose. En cas de non-respect de ces délais, le «QR code sera désactivé automatiquement, le pass sanitaire sera placé dans la catégorie «certificat expiré» et ne pourra plus être utilisé», précise le site officiel du service public.