Marlène Schiappa : «Il y a urgence à défendre la laïcité»

Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté, était invitée dans la Matinale de CNEWS.

Elle est notamment longuement revenue sur une étude de l'Ifop sur la laïcité à l'école faisant état de nombreuses pratiques séparatistes dans les lycées.

La ministre a estimé que «ce qui est intéressant dans ce sondage, c’est de rappeler la nécessité de la neutralité religieuse». Pour illustrer son propos, Marlène Schiappa a pris l’exemple de «la philosophe Catherine Kintzler, qui dit que ‘l’école c’est l’espace de respiration républicaine’, c’est-à-dire l’espace où on est préservé des manifestations du religieux».

Cependant, pour Marlène Schiappa, la situation n’est pas anodine : «Je crois qu’il y a urgence à sauver la laïcité (…). Les atteintes à la laïcité n’ont jamais aussi nombreuses, aussi importantes, donc oui, il est fondamental que le gouvernement se mette en ordre de bataille pour défendre ce beau principe de la République.»

«La laïcité n’est pas contre les religions»

Un principe de la République à protéger d’urgence, mais pas au détriment des religions. La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté rappelle que «la laïcité n’est pas contre les religions. La laïcité, c’est aussi la liberté de conscience, la liberté de cultes, c’est à ce titre que nous protégeons les abords des mosquées, des synagogues, des églises…»

Elle apporte cependant une nuance à ce principe, «lorsque l’on est agent public, on représente la République et la République est neutre et donc elle ne peut pas aborder de signes religieux.»

Une neutralité de rigueur que la ministre veut promouvoir par le biais d’une formation : «Nous allons mettre en place un grand plan de formation pour que 100% des agents publics soient formés à la laïcité. »