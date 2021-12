Notre-Dame de Paris : le projet de réaménagement intérieur de la cathédrale a été validé

Les membres de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA) ont rendu un avis favorable au projet de réaménagement intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris ce jeudi 9 décembre, qui leur a été présenté par les membres du clergé.

«Les experts ont rendu un avis favorable au programme de réaménagement intérieur», a annoncé ce jeudi le ministère de la Culture, qui chapeaute la reconstruction de ce monument parisien partiellement détruit par l'incendie de sa charpente survenu le 15 avril 2019. L'institution a néanmoins émis «deux réserves» : la première concerne le déplacement de statues de saints dans les chapelles, et la seconde concerne les bancs à roulettes dotés de luminions «pour lesquels le clergé doit revoir sa copie», précise le ministère.

«Le bon côté de ce drame, c'est qu'on va pouvoir redécouvrir Notre-Dame d'une autre façon», s'était d'ailleurs déjà félicité le sénateur (LR) Albéric de Montgolfier, président de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA), avant même de rendre son avis que l'on devinait positif. Si les détails de ce projet de réaménagement n'ont pas encore été dévoilés, le président de la CNPA se satisfait déjà d'une «vision plus épurée» qui «correspond plus à ce qu'elle était à son origine».

Dévoilant davantage ce projet, Albéric de Montgolfier a assuré avoir «validé un programme qui comprend un certain nombre de principes». Les experts de la CNPA se sont «notamment mis d'accord sur l'axe liturgique central et le mobilier (baptistère, autel, tabernacle) qui devra être conçu par un même créateur», a-t-il assuré, ajoutant pour ceux qui auraient peur de voir la cathédrale être entièrement transformée qu'«aucun objet ou tableau qui se trouvait dans la cathédrale avant l'incendie ne sortira».

Un projet déjà controversé

Cette semaine, plusieurs spécialistes de l'architecture, de l'histoire et du patrimoine s'était pourtant élevés contre ce projet qualifié de «nouvelle menace sur Notre-Dame de Paris», en publiant une tribune dans La Tribune de l'Art. Parmi eux, le directeur de la rédaction du magazine Didier Rykner, l'animateur Stéphane Bern, l'historien Pierre Nora ou encore le philosophe Alain Finkielkraut déplorent notamment que les «propositions de modifications affectent le mobilier, l’éclairage et la circulation».

Selon eux, «les auteurs de ce projet cherchent à mettre en place un autre parcours, une autre expérience du monument», et ce, «alors même que Notre-Dame offre déjà un parcours, qu’elle est déjà un discours». Plutôt que de revoir cet aménagement intérieur, ces amoureux du patrimoine français souhaiteraient que ce chantier de restauration soit l'occasion «de retrouver l’authenticité du lieu et de son expérience, en replaçant les bonnes œuvres aux bons endroits, dans une harmonie et une cohérence d’ensemble».