Présidence Française de l'UE : Emmanuel Macron va fixer ses priorités

Alors que la France prendra le 1er janvier prochain la présidence tournante de l'Union européenne, le président de la République tient, ce jeudi 9 décembre à 16h, une conférence de presse depuis l’Elysée. Un événement très attendu dans la mesure où il s’agit de la deuxième conférence de presse d'Emmanuel Macron en quatre ans et qu'elle coïncide avec la fin de son mandat.

La première fois où le chef de l'Etat avait convoqué la presse à l'Elysée avait eu lieu le 25 avril 2019. Une prise de parole faite alors à l’issue du Grand Débat national organisé dans le sillage de la crise des «gilets jaunes».

Cette fois, cette deuxième conférence de presse sera l’occasion pour Emmanuel Macron, qui se présente en «Européen convaincu», d’aborder les priorités de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

Quatre ans après son mémorable discours de la Sorbonne, au cours duquel il avait jugé l’Union européenne «trop faible, trop lente, trop inefficace», le président de la République devrait donc tracer la ligne souhaitée par Paris, alors qu'au plan national le débat politique se centre surtout sur la présidentielle de l'an prochain.

Une treizième présidence française de l'UE

La présidence française de l'Union européenne constitue pourtant un rendez-vous majeur du quinquennat d'Emmanuel Macron. A partir du 1er janvier 2022, la France succèdera ainsi à la Slovénie et assurera la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne pour la treizième fois. Elle jouera de fait un rôle essentiel dans le processus législatif européen.

«En tant que présidente du Conseil de l’Union européenne, la France sera notamment chargée d'organiser et de présider les réunions entre représentants des Etats membres, et tâchera de sceller des accords sur plusieurs dossiers législatifs en cours», précise notamment le site officiel de la Commission européenne en France.

Alors que l’Europe est au cœur de sujets de tension, à savoir l’accueil des migrants, la crise à la frontière entre la Russie et l'Ukraine ou encore la place du Vieux continent dans le monde, cette présidence tournante semestrielle devra permettre à la France de faire avancer les discussions sur des dossiers qu'elle juge prioritaires.

Autonomie militaire, climat, souveraineté européenne...

Parmi ces dossiers, on retrouve le renforcement de la souveraineté européenne, notamment par le biais de l’autonomie militaire, la réforme des accords de Schengen, l’avancée du «paquet climat» à travers la taxation carbone, et la reconstruction du traité de paix et d’amitié avec l’Afrique sous l’égide de l’UE.

Par ailleurs, Emmanuel Macron devrait se saisir de cette occasion pour dévoiler la liste des villes dans lesquelles seront organisés plusieurs événements de la présidence française. Un sommet sur la défense est notamment prévu durant les trois premiers mois de la présidence tricolore.

Parallèlement, le Premier ministre Jean Castex doit réunir le même jour les présidents de groupes parlementaires du parlement européen et son président David Sassoli.