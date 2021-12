Astrologie : découvrez votre profil food en fonction de votre signe astrologique

Dis-mois quand tu es né, je te dirai ce que tu manges. Le service de livraison de plats cuisinés Uber Eats a analysé les habitudes et préférences alimentaires de ses clients en fonction de leur signe astrologique.

Voici le profil food de chaque signe et ce qu’il a tendance à commander, que ce soit pour un date, un repas en famille, ou une pause déjeuner au travail.

BÉLIER (21 MARS – 21 AVRIL)

Selon l’étude menée par l’application, qui a questionné près de 1.000 personnes, le natif du Bélier est friand de plats sur le pouce et de commandes sur un coup de tête. Malgré ses efforts pour manger équilibré, il peut souvent se laisser influencer par ses proches pour des dîners improvisés. Et la salade, très peu pour lui : il raffole de plats copieux.

En famille : un steak-frites

Au travail : un sandwich

Avec votre date : un plateau de fromage/charcuterie

Pour la santé : un ramen japonais

Plat fétiche : un camembert rôti

TAUREAU (20 AVRIL – 21 MAI)

Le Taureau est un épicurien et un gourmand. Il aime partager un plat traditionnel entre amis, les bons produits et les petits plaisirs de la vie. Il lui faut un plat consistant et qui tient au corps, quitte à délaisser le raffinement. Un repas à la bonne franquette, une bonne bouteille et une bande de copains : il en faut peu pour être heureux.

En famille : des lasagnes

Au travail : un croque-monsieur

Avec votre date : des sushis

Pour la santé : un buddha bowl

Plat fétiche : un gratin de macaronis

Gémeaux (22 MAI – 21 JUIN)

Le Gémeaux est le petit estomac sur pattes de la bande, celui qui parle de nourriture à longueur de journée et qui grignote des sucreries le soir devant sa série préférée. Il aime tester de nouvelles choses. Cuisine française, orientale, italienne ou asiatique : le Gémeaux mange de tout et déteste la routine.

En famille : une paëlla

Au travail : un wrap

Avec votre date : un assortiment de raviolis chinois

Pour la santé : une salade

Plat fétiche : un burger

Cancer (21 JUIN – 21 JUILLET)

Le Cancer aime recevoir et partager de grandes tablées en famille ou entre amis qui apprécient son talent de cuisinier, et n’hésite pas à organiser des dîners à la dernière minute. Même s’il se retrouve le frigo vide, il fonce commander un énorme plateau de sushis à partager.

En famille : un steak-frites

Au travail : un sandwich

Avec votre date : des spaghettis à la bolognaise

Pour la santé : un açaï bowl

Plat fétiche : un chirashi de saumon

Lion (23 JUILLET – 22 AOÛT)

Ce signe de Feu ne supporte pas le mauvais temps. D’ailleurs, c’est lorsque le temps lui plait le moins qu’il commande le plus. Plutôt paresseux en cuisine, il préfère commander pour se faire plaisir. Fin gourmet et exigeant, le Lion aime les plats originaux qui sauront le surprendre.

En famille : des pizzas

Au travail : un croque-madame

Avec votre date : des tapas

Pour la santé : un poke bowl

Plat fétiche : un curry de légumes

Vierge (23 AOÛT – 22 SEPTEMBRE)

C’est le signe le plus healthy. Particulièrement attentive à son alimentation, la Vierge aime se faire plaisir tout en ayant un mode de vie sain. Soupes, poke bowl et salades sont les plats qui ravissent ses papilles. En revanche, la Vierge est loin d’être un cordon bleu. En cuisine, elle est dotée de deux mains gauches.

En famille : un couscous

Au travail : une quiche

Avec votre date : une recette de chef

Pour la santé : un avocado toast

Plat fétiche : une salade de chèvre chaud

Balance (22 SEPTEMBRE – 21 OCTOBRE)

La Balance se contrôle la semaine, et profite le week-end. Côté salé, elle se dirige vers des cuisines épicées et colorées venant tout droit d’Amérique Latine - mexicaines, péruviennes et chiliennes sont ses préférées. Côté sucré, c’est à la nuit tombée que la Balance craque pour des confiseries et des douceurs sucrées.

En famille : un poulet rôti

Au travail : un burritos

Avec votre date : des tapas espagnoles

Pour la santé : un plat de légumes

Plat fétiche : un chilli con carne

Scorpion (21 OCTOBRE – 21 NOVEMBRE)

Fêtard dans l’âme, le Scorpion est celui qui ne sait pas dire non à une soirée improvisée. Son truc à lui, c’est les plats sans chichi à partager. Il aime recevoir et comme il ne fait pas dans la demi-mesure, le Scorpion n’hésite jamais à convier sa famille, ses amis, son crush, ses voisins…

En famille : une paëlla

Au travail : un wrap

Avec votre date : un plateau de fruits de mer

Pour la santé : un poke bowl

Plat fétiche : la pizza

Sagittaire (22 NOVEMBRE – 21 DÉCEMBRE)

Le Sagittaire festoie jusqu’à pas d’heure et déguste un gros burger-frites en fin de soirée. Réputé pour ses talents de cuisinier, il réalise pour ses convives des plats étoilés. Souvent tête en l’air, il peut toutefois oublier d’acheter la moitié des ingrédients nécessaires à la réalisation de sa recette.

En famille : des fajitas

Au travail : un plat de pâtes

Avec votre date : un risotto

Pour la santé : du poisson

Plat fétiche : un naan kebab

Capricorne (22 décembre – 20 janvier)

C’est en hiver que le Capricorne préfère commander. Et à la maison, c’est lui qui choisit. Pas question de se laisser influencer, la nourriture c’est sacré et c’est lui qui a le dernier mot sur le choix du repas. Fidèle à sa routine, il aime les recettes simples et préfère miser sur des valeurs sûres en commandant le même plat.

En famille : des lasagnes

Au travail : une salade

Avec votre date : une pizza à la truffe

Pour la santé : une soupe

Plat fétiche : du porc au caramel

Verseau (21 janvier – 19 février)

Le Verseau est un cordon bleu. Il aime préparer des plats simples et savoureux après une longue journée et profite de ses pauses déjeuner pour commander son plat fétiche. Curieux et précurseur de tendances, il suit les nouveautés avec attention. Plus sucré que salé, il attend chaque année avec impatience la Chandeleur.

En famille : des mezzés libanais

Au travail : un poke bowl

Avec votre date : des pâtisseries

Pour la santé : un dahl indien

Plat fétiche : une salade de lentilles

Poissons (19 FÉVRIER – 20 MARS)

Grand sensible, les Poissons ont besoin de plats chauds et réconfortants pour les soirées d’hiver. Et pas question de déprimer seul avec son plat devant la télé : pour eux, repas rime avec convivialité, partage et plaisir. Ils aiment les plats simples et les saveurs familières qui lui rappellent des souvenirs et ne jurent que par les produits frais.

En famille : un poulet rôti

Au travail : un bagel

Avec votre date : une recette de chef

Pour la santé : du poisson

Plat fétiche : des coquillettes au jambon