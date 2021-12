Le maire de Ledeuix agressé devant l'école de son village

Bernard Aurisset, maire de Ledeuix (Pyrénées-Atlantiques), près d’Oloron-Sainte-Marie, a été blessé au visage lors d’une agression, ce jeudi 9 décembre, devant l’école de son village.

L'édile était sur place pour organiser le dispositif de dépistage contre le Covid-19 lorsque l'un de ses administrés l'a insulté avant de le frapper. «Il a commencé à me taper dessus, je me suis défendu mais bon il y a quarante ans d'écart entre lui et moi», raconte à CNEWS Bernard Aurisset.

L'agresseur, un homme de 25 ans déjà connu des services de gendarmerie, a été maîtrisé par l'équipe enseignante devant les enfants.

Le maire venait de faire un signalement au parquet à son sujet car il fait vivre un enfer à ses voisins depuis plusieurs mois. «Aujourd'hui, dans sa rue, le facteur ne veut plus livrer le courrier (...) On prend le rond-point à gauche, on fait du rodéo en moto...», explique le maire. Et de souligner : «Un élu de la République ne peut pas accepter qu'on veuille créer un quartier, une zone de non-droit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça». Bernard Aurisset ajoute avoir déposé trois plaintes en un an à l'encontre de l'individu.

L'édile a porté plainte pour agression et a reçu le soutien de très nombreux élus. Il sera en outre soutenu juridiquement par l'Association des maires de France (AMF).