Voici les 20 prénoms qui devraient être tendance en... 2050

Un site internet américain spécialisé dans la recherche de prénoms pour enfants vient de de publier la liste des 10 prénoms masculins et des 10 prénoms féminins qui devraient être tendance... en 2050.

Nameberry, plate-forme se présentant comme étant la plus grande ressource au monde pour trouver le prénom de son futur enfant, vient en effet de dévoiler un tel classement.

Et s'il prévaut pour les Etats-Unis, il pourrait bien, comme dans de nombreux domaines, lancer la tendance dans l’Hexagone. Aujourd'hui, Ryan, Kévin et Lily font d'ailleurs partie des prénoms les plus donnés en France.

Pour constituer cette liste, Nameberry part du principe que la mode influe sur notre quotidien, mais surtout que la mode change au fil des années. Concrètement, tout ne serait que cyclique et ce qui est désuet aujourd’hui peut être à la mode à l'avenir. L’indémodable ne sera plus à la mode et les prénoms insolites deviendront la norme. Puis inversement.

Pour prévoir ce qui sera le top en 2050, les membres de Nameberry ont cherché les noms les moins donnés ces dernières années.

Résultat, les dix prénoms tendance pour une femme en 2050 sont : Eleri, Franklin, Ione, Lunarose, Pandora, Pixie, Prairie, Vita, Willoughby et Xoe.

Les dix prénoms tendance pour un homme en 2050 sont quant à eux : Clément, Florian, Hale, Helix, Isidore, Jupiter, Kanoa, Oakes, Vision et Wilbur.