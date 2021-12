Zoo de Beauval : les jumelles panda font leur première sortie ce samedi

Quatre mois après leur naissance, Huanlili et Yuandudu, les deux jumelles panda du Zoo de Beauval, vont enfin pouvoir rencontrer les visiteurs du parc animalier, ce samedi 11 décembre.

Elles feront leur entrée dans la grande Galerie des Pandas, quelques jours après avoir effectué leurs premiers pas. «Des petits pas parfois mal assurés, qui donnent lieu à quelques "cascades", mais qui laissent présager la témérité de Yuandudu et Huanlili», a fait savoir la direction du zoo, situé à Saint-Aignan (Loir-et-Cher).

Huanlili et Yuandudu, dont les noms ont été choisis par les internautes, seront visibles à Beauval dès 9h du matin en avant-première pour les détenteurs du ZooPass Premium, puis dès 10h pour l’ensemble des visiteurs. Jusqu’à midi, elles seront accompagnées de leur maman, Huan Huan, qui rentrera ensuite dans sa loge de nuit non visible au public. Les deux jumelles resteront quant à elles à jouer derrière la grande baie vitrée jusqu’à environ 16h avant de rentrer se reposer à l'abri des regards.

Depuis le 2 août, #HuanHuan s’occupe à merveille de ses petites, en coulisse. A partir de ce samedi 11 décembre, il sera possible de les admirer “en vrai”. Vous venez ? pic.twitter.com/RbssyLrpUS — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) December 7, 2021

«Vous pourrez les admirer et les photographier comme bon vous semble. Elles seront peut-être en train de dormir, se chamailler, se mordiller. Entre deux siestes bien méritées, Yuandudu et Huanlili sont très actives et joueuses. Elles passent beaucoup de temps à chahuter ensemble. Ce sont encore deux gros bébés…», a raconté le parc de Beauval dans un communiqué.

Le responsable vétérinaire du site sera également présent dans la matinée pour répondre aux questions des visiteurs sur les pandas.