Paris : accusé de viol, le gynécologue de l'hôpital Tenon définitivement démis de ses fonctions

Accusé d'avoir commis des violences envers ses patientes, notamment sexuelles, le professeur Emile Daraï, chef de service gynécologique-obstétrique et médecine de la reproduction à l'hôpital Tenon (12e), a été définitivement démis de ses fonctions. Il est désormais visé par au moins six plaintes pour viol.

«Le caractère standardisé, rapide, technique et sans affect de la consultation, parfois brutal et sans empathie» de celui qui est considéré comme le spécialiste parisien de l'endométriose «ne saurait convenir», a notamment fait savoir la commission d'enquête interne de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) dans ses conclusions, selon une information de FranceInfo.

Le rapport ne retient néanmoins «aucune connotation sexuelle». Mais «certains manquements [...] relevés dans le recueil du consentement à certains gestes [...] ainsi que la douleur, l'information, l'absence d'empathie sont les caractéristiques de ce que la Haute autorité de santé qualifie de maltraitance ou d'absence de bientraitance», peut-on lire encore.

«Ces accusations et la douleur exprimée dans les témoignages ont été prises très au sérieux», avait communiqué la direction de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris le 8 octobre dernier, près de deux semaines après les révélations de FranceInfo sur les pratiques violentes de ce ponte de la gynécologie obstétrique. Ce dernier «conteste fermement les accusations portées contre lui» par d'anciennes patientes, avait répondu son avocat, Me Alain Jakubowicz.

«Il IGNORE tout des faits dont on l'accable»

«Il s'en expliquera dans le cadre des enquêtes ouvertes par le parquet de Paris, l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris) et Sorbonne Université», avait également précisé son avocat mi-octobre, déplorant que le nom de son client soit «jeté en pâture sans la moindre réserve». Et d'ajouter : «il ignore tout des faits dont on l'accable, sous couvert de l'anonymat de celles qui les dénoncent».

Si certains faits remontent à plusieurs mois, voire années, il a fallu attendre le mois d'octobre 2021 pour que le professeur Daraï soit inquiété. Suite à la diffusion de nombreux témoignages, une enquête interne conjointe de l’AP-HP et de l'université de médecine de la Sorbonne avait alors été diligentée, menée par quatre personnes dont une représentante des usagers.

Mi-septembre, l'@HopitalTenon a pris connaissance de témoignages dénonçant des faits de violences gynécologiques qui auraient eu lieu au sein du service de gynécologie-obstétrique. Ces accusations et la douleur exprimée dans les témoignages ont été prises très au sérieux. — AP-HP (@APHP) October 8, 2021

MIS EN RETRAIT DE SES FONCTIONS

Ces deux institutions n'avaient d'ailleurs pas attendu les résultats de l'enquête et avaient décidé conjointement de mettre en retrait le médecin en question, le destituant ainsi de ses responsabilités «de chef de service et de responsable pédagogique» dès le mois d'octobre. «La situation du [professeur] sera réexaminée au vu des conclusions de l'enquête», avaient-elles conclu.

En parallèle, l'AP-HP avait annoncé qu'«une procédure formalisée pour s’assurer de la complète information des patientes avant tout examen clinique» a été «mise en place dans le service» et qu'une «charte élaborée par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), avec la participation de praticiens de l’AP-HP», allait être rédigée.

Pour autant, la direction de l'AP-HP avait bien rappelé qu'elle ne s'exprimait aucunement sur l'enquête policière, ouverte par le parquet de Paris le mardi 28 septembre dernier pour «viol par personne ayant autorité sur mineur de plus de 15 ans». Les investigations – toujours en cours – ont été confiées à la Brigade de protection des mineurs.

De son côté, l'avocat du professeur de médecine accusé d'avoir pratiqué des gestes d'une extrême violence à l'encontre de plusieurs de ses patients a tenu à rappeler les «compétences professionnelles» de son client et son «implication pour la cause des femmes, notamment au sein du Collège national des gynécologues et obstétriciens français», «reconnues depuis plus de 35 ans».