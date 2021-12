Quel est le phénomène «unwasahed», pratiqué par les gens qui ne se lavent pas ?

Par conviction politique ou par pur souci environnemental, ils ont décidé de ne plus se laver ou quasiment plus. Une «toilette de chat» pour ces adeptes du «unwashed». Un phénomène né aux Etats-Unis.

Et la pratique remonte au moins à 2010, lorsque le New York Times avait qualifié d'«unwashed» tous ceux qui avaient décidé volontairement de ne pas se laver tous les jours. Un pied de nez aux injonctions relayées par les magazines féminins, mais surtout une farouche envie de ne pas utiliser trop d'eau.

Se laver représente 39 % de notre consommation

Selon la dernière étude à ce sujet, réalisée par l'Ifop en 2020, jusqu'à un quart des Français (19 % des femmes et 29 % des hommes) interrogés déclaraient ne pas se laver tous les jours.

Pour expliquer leur démarche, ces adeptes font souvent référence aux chiffres. En France, la consommation d'eau par jour et par habitant est passée de 106 litres en 1975, à 148 litres aujourd'hui, selon les données de l'Observatoire national des services d'eau et d’assainissement (Sispea).

Or, selon le Centre d'information sur l'eau (Cieau), la part des bains et les douches atteignent jusqu'à 39 % en moyenne de cette consommation d'eau. Soit le premier poste de consommation d'eau dans un foyer, devant les toilettes, le linge et la vaisselle.

Quant à la question de la propreté, la plupart des médecins et scientifiques tiennent le même discours : trop se laver est mauvais pour la santé et détruit des bactéries protectrices et bonnes pour la santé, mais ne pas se laver favorise la prolifération de toutes sortes de bactéries, dont certaines porteuses de maladie.

Interrogée à ce sujet par le JDD, la dermatologue Flora Fischer explique qu'«il n'est pas obligatoire de se laver au quotidien» pour les personnes pratiquant une activité sédentaire, et ne transpirant pas, puisqu'«espacer raisonnablement les toilettes corporelles n'entraînera pas de pathologie infectueuse».

En revanche, pas question, selon elle, de rechigner à se laver les mains. Notamment en période d'épidémie mondiale. «Il faut continuer à se laver les mains plusieurs fois par jour», insiste-t-elle.