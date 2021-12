Trains de nuit : Jean-Baptiste Djebbari veut lancer des lignes entre Paris et les grandes capitales européennes

Alors que la ligne Paris-Tarbes-Lourdes reprend du service ce dimanche 12 décembre, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé que de nouvelles lignes, notamment entre Paris et les grandes capitales européennes, pourraient voir le jour.

«Je veux qu'il y ait plus de trains de nuit européens», a fait savoir Jean-Baptiste Djebbari ce dimanche, annonçant par la même occasion être en train de travailler «au lancement début 2022 d'un appel à manifestation d'intérêt» pour en créer de nouveaux.

Madrid, Rome, Copenhague...

De fait, le ministre dit porter l'«ambition» de «relier Paris aux capitales européennes», telles que «Madrid, Rome, Copenhague, peut-être même Stockholm», a-t-il précisé, rappelant que le Paris-Vienne doit être relancé lundi et le Paris-Berlin fin 2023.

«Nous avons également un projet de ligne qui relierait Strasbourg et Luxembourg à Barcelone, en passant par Metz, Nancy, Montpellier et Perpignan», a-t-il renchéri, se félicitant de lancer des procédures «début 2022», pour de nouvelles lignes de nuit «à partir de 2026».

Et pour assurer le confort de voyage possible, Jean-Baptiste Djebbari entend investir dans du matériel roulant flambant neuf : «je compte faire en sorte qu'un nouveau matériel roulant soit développé», qui serait «livré entre 2025 et 2030».

Un projet ambitieux pour acter le retour des «voitures-lits», «en complément des voitures-couchettes et des places assises», a-t-il également annoncé, insistant sur le fait que «les voyageurs veulent des trains de nuit confortables».

Au total, le ministre mise sur une enveloppe «au moins 800 millions d'euros» à investir, pour la commande d'environ 300 voitures, une trentaine de locomotives et deux ateliers. Côté financement, il souhaite que «l'Etat fasse appel à une ou plusieurs sociétés de location, qui assureront la commande et la gestion des matériels roulants».

Une dizaine de lignes nationales

En outre, le gouvernement vise le développement «d'une dizaine de lignes nationales de train de nuit à l'horizon 2030», pour relier Paris à Briançon, Nice, Rodez et Albi, Latour de Carol, Tarbes, Bayonne et Saint-Sébastien (Espagne) ou encore Paris à Perpignan, Cerbère et Barcelone.

Certaines existent déjà, comme le Paris-Nice, déjà relancée en mai, le Paris-Rodez prolongé à Albi ou encore le Paris-Tarbes-Lourdes, dont le premier départ reprendra ce dimanche 12 décembre.