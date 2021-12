Gilets jaunes, Covid-19, présidentielle … De quoi Emmanuel Macron va-t-il parler mercredi sur TF1 ?

Emmanuel Macron sera sur TF1 ce mercredi 15 décembre, à 21h05, pour un entretien face à deux journalistes. «Un moment de vérité», durant lequel le président «sera interrogé sur la manière dont il a vécu son quinquennat, les moments forts, les réussites comme les échecs», a expliqué la chaîne. Voici les grands thèmes qui pourraient être abordés lors de ce rendez-vous.

La crise des Gilets jaunes

La crise des gilets jaunes sera sans aucun doute l’un des thèmes majeurs abordés par Emmanuel Macron. Celle-ci, qui a débuté à l’hiver 2018, aura fortement marqué la seconde année de son mandat de président. Elle s’inscrit dans un contexte de contestation des politiques fiscales et sociales mais aussi dans celui d’un ras-le-bol d’une partie de la population principalement périurbaine. C’est la très forte hausse des prix de l’essence qui a mis le feu aux poudres.

Emmanuel Macron sera probablement interrogé sur la façon dont cette crise a affecté son quinquennat et le cap politique de ce dernier.

La gestion de la crise sanitaire

Autre grande crise qu’aura connue et connaît encore Emmanuel Macron durant son quinquennat, la pandémie mondiale du Covid-19. Le président de la République devrait dresser le bilan de la gestion de cette dernière par ses différents gouvernements (gouvernement Philippe, puis Castex).

Emmanuel Macron pourrait revenir sur les différents ratés qui ont conduit, par exemple, à la mise en examen de son ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour «mise en danger de la vie d’autrui».

Les grandes réformes de son quinquennat

Les réformes instituées ou abandonnées durant sa mandature pourraient aussi faire l’objet d’une séquence durant ce «moment de vérité».

La suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) en décembre 2017 puis son remplacement par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) avait valu à Emmanuel le surnom de «président des riches» et avait participé à la colère un an plus tard de certaines franges du mouvement des gilets jaunes.

Autre grande réforme du quinquennat Macron, la loi bioéthique qui a entraîné de longs et houleux débats au Parlement et a fortement divisé la France. Cette réforme aura mis trois ans avant d’être adoptée après avoir subi de multiples modifications. Elle avait notamment comme thème principal l’instauration de la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes.

La réforme des retraites, censée être le plus gros chantier du mandat d'Emmanuel Macron, a quant à elle été mise en pause du fait de la pandémie et des difficultés financières qui allait en découler. S'il a indiqué mettre entre parenthèses cette réforme tant «que l’épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée», nul doute que le président devrait être interrogé dessus.

Enfin, la loi dite «contre le séparatisme» pourrait également être au menu. Autre grand projet du quinquennat Macron, ce texte a une fois de plus créé une forte vague de contestation dans le pays, notamment la volonté d’interdiction de filmer les policiers. Il a finalement été promulgué le 24 août 2021.

Le pouvoir d’achat, grande préoccupation des Français

Enjeu majeur de l’élection présidentielle de 2022, le pouvoir d’achat devrait s’inviter dans l’entretien du président de la République. Depuis la rentrée, le gouvernement multiplie les annonces pour faire face à la flambée des prix et permettre aux Français de maintenir leur pouvoir d’achat. Emmanuel Macron pourrait présenter un bilan de ces mesures d’aide.

Une potentielle annonce de candidature

Cet entretien, diffusé sur TF1, pourrait être l’occasion pour le président de la République en exercice d’annoncer sa candidature à sa propre réélection. Le timing pourrait être le bon puisque le premier tour de la présidentielle aura lieu 115 jours plus tard. Cependant, Emmanuel Macron pourrait faire le choix d’attendre encore quelques semaines ou mois avant d’annoncer sa candidature, comme l’on fait de nombreux présidents avant lui.