Nord : Trois adolescentes portées disparues depuis quatre jours

Trois jeunes filles sont portées disparues depuis jeudi soir dans la ville d’Estaires, dans le Nord de la France. Ces trois adolescentes ont été aperçues pour la dernière fois devant leur lycée, aux alentours de 9h.

Des effets personnels leur appartenant ont été retrouvés près du magasin Carrefour d’Estaires. Les adolescentes ne sont pas retournées dans leur domicile depuis ce jour.

« On est très inquiets »

Parmi, les trois jeunes filles disparues, deux sont hébergées dans une famille d’accueil. Selon des sources de la gendarmerie, plusieurs éléments affirment qu’il pourrait s’agir d’une fugue. La gendarmerie reste en alerte et continue de rechercher activement les jeunes filles.

«Ma fille est arrivée en retard et n’a donc pas été acceptée au lycée. L’établissement m’a appelé et j’ai cherché à la joindre mais son téléphone a été éteint dans la matinée. J’ai directement contacté la gendarmerie d’Estaires pour leur signaler, on est très inquiets», affirme le père de Kelia Assasse, l’une des lycéennes, interrogé par La Voix du Nord.

Les proches de la jeune fille ne cessent de multiplier les tentatives via différents réseaux sociaux pour tenter de retrouver les adolescentes. En vain pour le moment. Les autorités vont continuer les recherches.