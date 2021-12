Présidentielle 2022 : Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel… Mission séduction en Outre-mer

La France d’outre-mer est une destination à la mode pour les candidats à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Fabien Roussel… Ils sont trois à s’y déplacer cette semaine, pour séduire les électeurs.

L’Insoumis Jean-Luc Mélenchon sera le premier à prendre l’avion, ce mardi, pour rejoindre la Guadeloupe dans un premier temps, puis la Martinique en fin de semaine. De son côté, Marine Le Pen doit présenter aujourd’hui au siège du RN son programme pour l’Outre-mer, avant de s’envoler demain pour Mayotte, où elle restera jusqu’à dimanche. Le communiste Fabien Roussel décollera lui jeudi pour passer cinq jours à La Réunion.

Le but de ces déplacements sera évidemment de mobiliser la population pour la présidentielle, dans un contexte où la crise sanitaire a remis à jour les tensions existantes entre certains territoires et la métropole. En Guadeloupe, notamment, Jean-Luc Mélenchon devrait profiter de la vive défiance envers l’Etat et les mesures prises par le gouvernement Macron, qui ont débouché sur de graves violences, sur fond de chômage et d’accès à l’eau. Il n’a d’ailleurs pas hésité à mettre en marche un processus de séduction, en annonçant à Reporterre que «nous sommes tous créoles».

Des territoires favorables ?

A Mayotte, île fortement secouée par les problèmes de violence et d’immigration clandestine venue des Comores, Marine Le Pen pourra aborder des thèmes qu’elle maîtrise et qui plaisent à ses électeurs. Elle devrait logiquement en profiter pour attaquer frontalement l’action du gouvernement sur place.

Après s’être déjà déplacé dans les Antilles en novembre, Fabien Roussel poursuivra lui son tour en Outre-mer à La Réunion, où il devrait à nouveau aborder les questions de pouvoir d’achat.

Ce n’est pas un hasard si ces candidats ont décidé d’afficher rapidement leur volonté de parler aux citoyens ultra-marins. Lors du premier tour de la précédente élection, en 2017, Marine Le Pen était arrivée en tête dans ces territoires, si l’on prend en compte les scores globaux (21,9%). Jean-Luc Mélenchon se plaçait lui en deuxième position (20,8%), en parvenant notamment à arriver en tête en Martinique ou en Guyane. Bien que suivant de près, François Fillon (20,7%) et Emmanuel Macron (20,4%) étaient battus.

L’Outre-mer semble donc contenir une réserve de voix favorables aux candidats positionnés aux extrêmes du paysage politique français. De quoi attirer ces trois concurrents.