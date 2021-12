Repas de Noël et coronavirus : les recommandations du Conseil scientifique

Les festivités de fin d'année approchent mais la France est toujours confrontée à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19. Pour limiter les contaminations pendant les rassemblements, le Conseil scientifique a donné ses recommandations.

Papy et Mamie devront-ils manger la bûche dans la cuisine, comme le suggérait le Professeur Rémi Salomon l'an dernier ? Si le pays connaît comme en 2020 une recrudescence épidémique au moment des fêtes, la situation n'est pas exactement la même, notamment grâce à l'immunité conférée par le vaccin.

Dans un avis du 8 décembre intitulé «Fin d'année 2021 : comment concilier les enjeux sanitaires et sociétaux», le Conseil scientifique a rappelé quelques principes élémentaires pour que le repas de Noël ne se transforme pas en cluster.

Autotest la veille ou le jour même

Outre les habituels gestes barrières, le Conseil scientifique recommande de «limiter le nombre de participants», sans pour autant fixer un chiffre précis. Pour s'assurer que tout le monde soit négatif, il est conseillé de «pratiquer un autotest le jour même ou un test antigénique la veille ou le jour-même de l’évènement».

«Les organisateurs de ces festivités pourraient ainsi très utilement organiser l’autotest, en les achetant et en les mettant à disposition dès l’arrivée des participants. Pour mémoire, un autotest coûte 5 euros», précise le document.

Concernant les personnes âgées et fragiles, il faut s'assurer qu'elles aient «bien reçu leur dose de rappel» avant de les convier à un rassemblement. «Les personnes les plus fragiles ou non vaccinées peuvent porter un masque de type FFP2 dès que cela est possible», ajoute le conseil scientifique.

Gare aux clusters

Au niveau de l'aération, il est recommandé de «maintenir une fenêtre ou une porte ouverte au moins 10 minutes par heure ou en permanence si possible pendant l’événement». L’utilisation d’un capteur de CO2 est fortement «encouragée».

Dans son avis, le Conseil attire aussi l'attention sur la propagation du variant Omicron qui pourrait ternir les fêtes de Noël.

Ce nouveau variant est en effet responsable d'un cluster géant de 70 cas au Danemark après un repas de Noël ayant réuni 120 personnes doublement vaccinées dans un restaurant. 50 autres personnes venues manger dans le même restaurant ont également été infectées.