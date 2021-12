Grève SNCF : deux Transilien et RER sur trois ce jeudi en Île-de-France

La grève SNCF nationale ne va pas épargner les Franciliens à partir de demain. Un préavis de grève a en effet été déposé sur le réseau Transilien de la SNCF par le syndicat CGT cheminots pour les deux journées de jeudi 16 et vendredi 17 décembre.

«La circulation des trains pourra être perturbée sur certaines lignes. Nous vous invitons à anticiper vos déplacements», a ainsi communiqué SNCF Transilien ce mercredi 15 décembre, à la veille d'un mouvement de grève national.

Le trafic des trains sera particulièrement perturbé sur les lignes des RER B, C, D et E mais aussi sur les lignes H, N, P, R et U, ainsi que sur le tram T11.

Pour anticiper les problèmes, SNCF Transilien invite les usagers à se rendre dès ce mercredi sur le calculateur d'itinéraire ou la rubrique «fiches horaires».

Mouvements Sociaux Locaux - 16 & 17 Déc. 2021



La SNCF a donc recommandé aux voyageurs dans la mesure du possible de limiter leurs déplacements «avec en moyenne 2 trains sur 3 en circulation».

A noter que la grève doit se prolonger jusqu'à vendredi, mais ne devrait pas toucher le réseau de la RATP, excepté pour le RER B, qui est co-exploité avec la SNCF.

Les prévisions de trafic pour jeudi

RER A : service normal

RER B : 3 trains sur 4

RER C : 1 train sur 3

RER D : 1 train sur 3 avec un bus entre Corbeil-Malesherbes, Corbeil-Melun et Corbeil-Juvisy via Ris-Orangis. Aucun RER D entre Gare-de-Lyon et Châtelet-les-Halles.

RER E : 1 train sur 2

Ligne H : 2 trains sur 3. Un service de bus de remplacement est mis en place en Creil et Pontoise.

Lignes J et L : service normal

Ligne P : 4 trains sur 5 en moyenne

Ligne R : 1 train sur 3 en moyenne. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Melun et Montereau via Héricy.

Ligne N : 1 train sur 2

Ligne U : 1 train sur 2

Tramway T11 : fréquence estimée à 23 minutes

Tramway T4 : service normal