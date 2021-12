Meeting d'Eric Zemmour : un deuxième homme interpellé

D’après le parquet de Bobigny, un jeune homme de 18 ans a été interpellé en marge des violences contre des militants de SOS Racisme au meeting d’Eric Zemmour à Villepinte.

Cette arrestation survient au lendemain de celle de Marc de Caqueray-Valmernier, leader du groupuscule d’ultra-droite «Zouaves Paris», lequel a été arrêté par la Brigade de recherche et d’intervention (BRI). Il avait déjà été condamné en janvier 2019 à six mois de prison avec sursis pour des faits de violence lors des manifestations des «gilets jaunes» le 1erdécembre 2018.

Tous deux sont actuellement en garde à vue, des chefs de «violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours», aggravées de deux circonstances : réunion et arme.

Ces arrestations surviennent quelques dix jours après le meeting du candidat. Sur des vidéos d’une violence inouïe et partagées sur les réseaux sociaux, on y voyait des militants de SOS Racisme exhiber des t-shirts «Non au racisme» avant de se faire agresser (coups de poings, lancer de chaises et autres) par des militants pro-Zemmour.

Les caméras de surveillance ont également permis d’identifier d’autres auteurs présumés, selon le parquet. En tout, ce sont onze plaintes qui ont été déposées. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a quant à lui annoncé la procédure de dissolution des Zouaves.