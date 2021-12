Sondage : 36% des Français estiment que le pays est moins sûr depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron

A l’heure où Emmanuel Macron cherche à dresser le bilan de son quinquennat, les Français ne semblent pas lui reconnaître une action positive concernant la sécurité.

Ils sont en effet 36% à estimer que le pays est moins sûr depuis le début de son quinquennat, et 56% à penser que rien n’a changé de ce point de vue-là. Ce qui ne reste donc plus que 8% à trouver que la France est plus sûre depuis son arrivée au pouvoir, selon un sondage CSA pour CNEWS.

Rixes entre jeunes, violences en marge des manifestations des gilets jaunes, forces de l’ordre agressées dans certains quartiers ou encore règlements de compte sur fond de trafic de drogues, les faits ne manquent malheureusement pas pour justifier le sentiment que la situation sécuritaire ne s’améliore pas, voire empire.

Dans le détail, les résultats obtenus en s’appuyant sur le sexe et l’âge des personnes sont relativement comparables à la moyenne indiquée plus haut. On remarque néanmoins que les 25-34 ans sont les plus conciliants avec le président de la République, même si les proportions restent faibles (12% trouvent que la France est plus sûre depuis son quinquennat), quand les 50-64 ans sont les plus sévères (40% pensent qu’elle est moins sûre).

A noter également que ce sont les habitants des communes petites à moyennes (2.000 à 20.000 habitants) qui trouvent que la situation s’est dégradée (40%).

Concernant les résultats détaillés par sympathie politique, les personnes du centre et proches de La République en marche sont sans surprise ceux qui louent l’action d’Emmanuel Macron. Les LREM sont ainsi seulement 6% à trouver que la situation sécuritaire s’est aggravée dans le pays et 27% à penser qu’elle s’est améliorée.

A l’extrême-droite, les sondés sont les plus sévères, et de loin, avec le président, avec 76% des sympathisants RN à trouver la France moins sûre et 84% des sympathisants d’Eric Zemmour. Les Républicains sont eux plus nuancés (40%), comme les Insoumis (41%). De leur côté, les partisans socialistes sont seulement 20% à trouver le pays plus dangereux qu’avant le quinquennat Macron.

Le sondage a été réalisé du 14 au 15 décembre 2021 par questionnaire auto-administré en ligne sur un panel de 1.000 personnes respectant la méthode des quotas.