Un quart des Français envisage de conduire après avoir bu de l'alcool lors du réveillon

Parmi les automobilistes français qui prendront leur véhicule au moment des fêtes de fin d'année, 26 % d'entre-eux se déclarent «susceptibles de consommer de l’alcool et de prendre le volant après», selon une étude YouGov pour NextBase révélée ce jeudi 16 décembre.

Selon ce sondage que CNEWS a pu se procurer en avant-première, cette proportion concerne dans le détail 38 % d’hommes et 18 % de femmes parmi les 1.196 répondants de plus de 18 ans interrogés entre le 26 novembre et le 7 décembre derniers en France.

Le découpage régional de cette étude montre que les habitants d'Occitanie seraient «les mauvais élèves» en précisant que «la part de conducteurs alcoolisés risque d’être la plus forte». Elle atteint ici 34 %. La Bretagne se montrerait comme la région la plus «responsable de la métropole», avec une proportion atteignant 19 %, soit sept points de moins que la moyenne nationale.

La même étude a également été menée dans neuf autres pays. Et les automobilistes des États-Unis suivent les Français de près avec 24 % de personnes qui se déclarent susceptibles d'avoir bu avant de conduire le soir du réveillon. En Europe, les conducteurs se montreraient plus responsables, puisque cette proportion concerne 14 % des Allemands, 9 % des Anglais et 8 % des Polonais.

Parallèlement, YouGov et NextBase soulignent dans leur document que deux tiers (66 %) des Français «se disent préoccupés par les risques de côtoyer des automobilistes ivres à l’approche des fêtes».

1 Français sur 5 roulera entre une et deux heures

Ce sondage s'est également intéressé aux trajets qu'emprunteront les automobilistes le jour du réveillon. Il en résulte que déjà près de six conducteurs français sur dix (58 %) ont déjà prévu leurs trajets pour aller rejoindre leur famille ou leurs amis.

Un sur cinq (19 %) fera entre une et deux heures de route, tandis que 14 % disent avoir plus de huit heures de trajet pour se rendre à leur réveillon. Un dernier chiffre encore loin de la population tchèque dont 24 % devrait passer plus de huit heures en voiture.