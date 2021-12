Little Spark propose une expérience immersive aux donateurs et un coup de boost aux associations

Vos dons sont-ils utilisés à bon escient ? Qu’en font les associations qui en bénéficient ? La plate-forme participative Little Spark ôte ces doutes au donateur en l’invitant à prendre part à une aventure solidaire immersive, tout en soutenant une association et un de ces projets.

«Les grands changements partent d’une petite étincelle (Little spark en anglais)», explique à CNEWS Solène, cofondatrice de la société. Cette étincelle, c’est un don et cela peu importe son montant. Certes, plus celui-ci est élevé, plus la contrepartie sera importante.

Mais là n’est pas la finalité pour les donateurs et la jeune entreprise lancée le 15 novembre dernier. L’objectif principal est de venir en aide aux associations qui ont «un besoin de financement important» et un «projet hyper concret à réaliser dans les six mois».

«Chaque mois, on change de campagne», précise Laura, également fondatrice de l’entreprise. Doté de son propre outil de crowdfunding, Little Spark ne se contente pas de récolter les dons. L’entreprise met également à disposition de l’association aidée «tout un dispositif de communication, notamment avec Oriane -troisième membre de la société, chargée de presse et des réseaux sociaux-». De plus, le donateur est invité à partager l'avancée de la mission à travers des vidéos et des photos.

donner envie aux gens de s’engager concrètement

Ce projet a mûri lors du premier confinement dans l’esprit de Solène. Durant cette période, l’ancienne chasseuse de têtes pour dirigeants a ressenti comme «une envie radicale de changer de vie, de faire des choses concrètes et beaucoup plus utiles».

Pour cela, elle mène plus de 400 interviews et épluche une cinquantaine d’études sur le thème de l’engagement. Parmi ces dernières, un chiffre retient son attention : «64 % des gens veulent s’engager mais ne savent pas comment faire donc ne font rien», souligne-t-elle. L’idée se matérialise : donner envie aux gens de s’engager concrètement.

Laura, qui travaillait dans la communication et le recrutement dans une boîte de conseil, se joint alors au projet. Les deux femmes se connaissent depuis 10 ans. «J’avais besoin de trouver une raison et au fur et à mesure j’ai remis en question ma carrière professionnelle, explique-t-elle. C’est à ce moment-là que Solène m’a approché avec son idée et de là on l’a faite évoluer pour arriver à Little Spark».

Mettre en route l’entreprise a demandé des sacrifices, notamment financier, afin de «retrouver le sourire en se levant pour travailler, précise Laura. Mais ce projet nous fait vibrer».

Des projets variés

Un sentiment qui s’est confirmé dès le lancement de la première campagne, menée pour Lazare, une association qui construit des maisons afin d’héberger en colocation des sans-abris et des jeunes actifs. Cette opération, toujours en cours, a été parrainée par Bob Sinclar. Une rencontre a même eu lieu entre le célèbre DJ et Freddy, une bénéficiaire de Lazare.

Les donateurs intéressés peuvent toujours participer à cette campagne alors que Little Spark a donné mardi dernier le coup d'envoi de son 2e projet. Ce dernier, mené cette fois mené en compagnie de l’association Un cadeau pour la vie, qui œuvre en faveur des aidants et des parents d’enfants hospitalisés.

La mission gérée par Little Spark a pour but d'acheter un van qui se déplacera d’hôpital en hôpital afin d’offrir un espace de décompression pour ceux qui entourent ou viennent en aide aux jeunes patients hospitalisés. Sont potentiellement concernés «2 millions d'enfants en France, détaille Solène. Ça fait donc environ 4 millions de parents hyper tendus».

L’objectif n’est pas facile à atteindre mais n’entame en rien la motivation des deux entrepreneuses qui oeuvrent pour apporter aux donateurs et aux associations leurs compétences mais également de l’humour car «les gens en ont aussi besoin», relèvent-elles.