Médicaments contre le rhume : l’ANSM alerte sur les risques d’effets indésirables graves

Pris pour traiter les symptômes du rhume, ces médicaments peuvent être dangereux pour la santé et doivent être utilisés avec précaution.

C’est en tout cas c'est ce que préconise l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) dans un communiqué du 17 décembre. Elle met en garde l’utilisation des vasoconstricteurs, utilisés pour traiter les symptômes de refroidissements hivernaux.

Ces médicaments comme l’Actifed Rhume, Humex Rhume ou encore Rhinadvil Rhume, souvent accessibles sans ordonnance, posent des risques d'effets indésirables qui peuvent être graves comme des AVC, des infarctus du myocarde ou encore des troubles psychiatriques. L'ANSM rappelle notamment que ces vasoconstricteurs agissent uniquement sur les symptômes mais ne réduisent pas la durée d’un rhume, qui disparaît spontanément au bout de 7 à 10 jours sans traitement.

Des ventes en nette diminution

L'agence recommande recommande davantage une guérison naturelle, avec des astuces pour soulager les effets du rhume comme d'humidifier l'intérieur de son nez avec des solutions de lavage adaptées, de boire suffisamment et de dormir la tête surélevée.

Si la personne malade souhaite vraiment utiliser des vasoconstricteurs tout en limitant les risques d'effets indésirables, l’ANSM recommande d'informer son pharmacien de ses antécédents médicaux, de toujours bien respecter la posologie et la durée de traitement et de ne pas combiner ces médicaments. De plus, ils ne doivent pas être utilisés chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes ou les personnes qui allaitent.

Selon les données de l'ANSM, les ventes de vasoconstricteurs sont toutefois en nette diminution. Entre l'hiver 2016-2017 et l'hiver 2019-2020, elles ont chuté de 46 %. Cette baisse est encore plus forte pour l'hiver 2020-2021 mais il est à noter que la crise sanitaire a limité de manière notable la diffusion des rhumes hivernaux.