Météo : De la neige pour Noël dans le nord ?

Selon Météo-France, les départements du nord du pays seront davantage touchés par une vague de froid qui devrait marquer le retour des températures négatives…

Cette année pour Noël, il se peut que quelques flocons soient de la partie. En tout cas les départements du Nord et le Pas-de-Calais. Après la relative douceur de ces derniers jours, avec des températures entre 2 et 4° C supérieures aux maximales de saison, le froid arrive.

Des températures négatives

Le rafraîchissement démarrera lundi, pour arriver mardi avec 0° C à Lille et - 1 à Cambrai. Mercredi, dans l’intérieur des terres, les thermostats devraient indiquer - 2° C à Lille, - 3 à Cambrai et 0 à Calais. Météo-France table pour le moment sur des températures légèrement supérieures à 0° le 24 et le 25 décembre.

Une fin d'année sous la neige ?

En attendant, le site de prévisions météo Ventusky prévoit de la neige sur la région toute la semaine 52, du lundi 27 au vendredi 31 décembre, où 3 à 4 cm de neige sont attendus !