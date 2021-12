OnRemplitLeFrigo, l'association qui vient en aide aux étudiants précaires pour les fêtes de fin d’année

Ce samedi 18 décembre, à 14h, l’association «OnRemplitLeFrigo» organise une distribution alimentaire pour les étudiants, en partenariat avec le Paris Basketball, à la Halle Georges Carpentier, dans le 13e arrondissement de Paris.

L’association a vu le jour en février 2021, d’un mouvement solidaire sur Twitter. A la suite d’une vidéo publiée par le média Brut, montrant une file d’attente d’étudiants lors d’une distribution alimentaire, Babacar Sall, Philousports et Brunella Emmanuelli ont décidé de lancer le hashtag #OnRemplitLeFrigo ainsi qu’une cagnotte.

«Nous pensions récolter 5.000 euros grand maximum, que nous aurions reversés à une association déjà installée sur le terrain», a confié à CNEWS Brunella Emmanuelli, vice-présidente de l’association. Cependant, la cagnotte a largement dépassé cet objectif. En effet, des «65.000 euros de récoltés en un mois et demi» est née l’association, qui compte aujourd’hui «15 membres actifs».

Jeune et dynamique association, OnRemplitLeFrigo travaille avec des petites marques ainsi que des start-up alimentaires, qui réalisent des dons. A l’aube de 2022, elle cherche à étendre le champ des possibles, en mettant notamment en place «une billetterie solidaire».

Créer une proximité avec les étudiants

Mais avant 2022, OnRemplitLeFrigo prévoit de soutenir les étudiants pour les fêtes de fin d’année. Pour la deuxième fois, l’association collabore avec son partenaire du Paris Basketball. Avant la rencontre du club de Betclic Elite face à Strasbourg, une distribution de produits alimentaires et d’hygiène sera effectuée pour les étudiants.

Des surprises seront également offertes aux personnes présentes lors de l’événement. Le tout, dans une ambiance festive et bienveillante. «Nous dansons tout le temps lors de nos distributions. Nous recevons les étudiants, nous discutons, nous créons une vraie proximité avec eux», a confié Brunella Emmanuelli.

Après les annonces de partenaires, place à la distribution en collaboration avec le @ParisBasketball et @feed !



Une distribution de paniers alimentaires et de kits d’hygiène comme d’habitude mais aussi beaucoup d’autres surprises ! https://t.co/Ozv05PYLmH pic.twitter.com/fS51VEBaoB — #OnRemplitLeFrigo (@remplitlefrigo) December 10, 2021

C’est de cette volonté commune que le partenariat entre le Paris Basketball et OnRemplitLeFrigo est né. Mais aussi, grâce à deux personnes du club : Jean-Christophe Prat, entraîneur de l’équipe, sensible à cette cause, et Romane Zeli, responsable marketing et partenariats, «l’ange gardien» de cette collaboration.

Les étudiants auront également l’opportunité de rester après la distribution pour le match du Paris Basketball. En effet, forte de son influence dans le milieu du sport, OnRemplitLeFrigo offre la possibilité aux étudiants de «bénéficier de places à un prix extrêmement réduit».

Plusieurs autres distributions seront organisées dans l’année à venir, «toujours en jour de match». Le club fournit l’infrastructure, mais aussi des places et des cadeaux.

De la solidarité pour le réveillon

Consciente que «la précarité touchait aussi à l’isolement», l’association a décidé d’organiser une soirée pour les étudiants. En effet, OnRemplitLeFrigo a «privatisé un restaurant dans le 8e arrondissement de Paris pour un repas de Noël». 80 étudiants seront conviés, le 24 décembre à midi, tous ensemble.