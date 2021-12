Procès du 13-Novembre : fin de la première phase d'une audience hors norme

Après quinze semaines d’audience, la première phase du procès des attentats du 13 novembre 2015 prend fin ce vendredi, avec l’audition de Patrick Calvar, directeur du renseignement intérieur (DGSI) au moment des faits.

Son témoignage sera le dernier de la première étape du procès, qui consistait à auditionner les parties civiles, les proches des accusés, ainsi que les témoins. Certains, notamment l’ancien président de la République François Hollande et son ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, ont été entendus pour évoquer le contexte géopolitique qui a précédé et suivi les attentats du 13 novembre 2015. Les enquêteurs français et belges ont également déjà témoigné à la barre.

Patrick Calvar sera interrogé sur les informations dont disposait la DGSI avant les attaques, et sur les raisons qui ont fait que, malgré ses renseignements, les attentats ont tout de même pu avoir lieu. Mardi, le patron de la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE), Bernard Bajolet, avait également été auditionné par la cour d'assises spéciale, et a fait part de son «sentiment d’échec» pour ne pas avoir pu empêcher les attaques.

«Nous savions qu’un ordre avait été donné de frapper la France. Nous savions que des opérationnels avaient été sélectionnés, s’entraînaient dans ce but. Nous connaissions plusieurs des acteurs, pourtant nous n’avons pas pu empêcher ce drame», s’était-il excusé.

Ce 62ème jour d’audience doit marquer la fin de la première phase du procès, qui sera suspendu les quinze prochains jours pour les fêtes de fin d’année. En janvier, la cour d’assise spéciale se penchera sur les préparatifs, la logistique et l’exécution des attentats, et les accusés seront tous interrogés pour déterminer leur niveau d’implication dans les attaques.

S’ils ont déjà pu être entendus pour parler de leur parcours de vie, ce sera la première fois qu’ils seront interrogés sur les faits. Par ailleurs, depuis le 25 novembre, Salah Abdeslam et Osama Krayem refusent de se présenter à l’audience.