Un périmètre de sécurité mis en place autour des Champs-Élysées pour le match Tunisie-Algérie

La préfecture de police a décidé de mettre en place un périmètre de sécurité autour des Champs-Élysées en vue de la finale de la Coupe Arabe de football entre la Tunisie et l’Algérie. Il sera effectif de 11h samedi 17 décembre, à 6h dimanche 18.

Dans un communiqué de presse publié vendredi 16 décembre, la préfecture a expliqué que cette décision fait « suite aux débordements survenus lors de matchs précédents de cette coupe, durant lesquels de nombreux supporters de football se sont rassemblés sur l’avenue des Champs-Élysées, envahissant les voies de circulation et envoyant projectiles, fumigènes et mortiers en direction des forces de l’ordre. »

Le périmètre couvrira, entre autres, la place de la Porte Maillot, l’avenue des Ternes, la rue du Faubourg Saint-Honoré ou encore la place du Carrousel. L’arrêté préfectoral a également exprimé son souhait d’interdire «la présence des personnes se prévalant de la qualité de supporter des équipes de football d’Algérie, d’Égypte, du Qatar et de Tunisie ou se comportant comme tel est interdite dans ce périmètre.»

Pour rappel, les Champs-Élysées sont parfois en proie à des scènes de violences et de débordements après les matchs de football. En juillet 2019, lors de la victoire de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), policiers et gendarmes avaient été mobilisés après que bon nombre de supporters soient allés célébrer – abribus détruits, embouteillages, agressions, insultes aux forces de l’ordre – le sacre de leur équipe.