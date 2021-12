Vacances de Noël 2021 : voici les prévisions trafic de Bison Futé

Un trafic fluide sur les routes françaises pour les fêtes de fin d’année. Malgré quelques bouchons annoncés en Ile-de-France par Bison Futé, les vacances de Noël ne devraient pas être synonymes d’encombrement sur les routes de l’Hexagone.

En pleine cinquième vague et avec l'émergence du variant Omicron en France, les festivités de Noël et du Nouvel An devraient se dérouler dans le calme. Les restrictions et les conseils donnés par le gouvernement tricolore pour les fêtes devraient impacter l’organisation des célébrations, ce qui aura aussi pour effet de désengorger les routes françaises.

Bison Futé a placé la région Ile-de-France en vigilance orange, signifiant une circulation difficile, sur le plan des départs ce vendredi 17, le jeudi 23 et le vendredi 24 décembre, ainsi que sur le plan des retours le dimanche 26 décembre.

Cette vigilance sera maintenue sur l’ensemble du territoire français sur le plan des départs le dimanche 26 décembre et dans le sens des retours le dimanche 2 janvier. Au-delà de ces prévisions, les axes routiers de France ne seront pas obstrués pendant les vacances de Noël selon le Centre national d’information routière.