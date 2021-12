Approvisionnement en électricité : le gouvernement demande des mesures à EDF

Suite à l’arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires et sous la menace de tensions cet hiver, le gouvernement a réclamé à EDF, vendredi 17 décembre, des mesures visant à améliorer la sécurité d’approvisionnement en électricité.

«Nous mobilisons depuis plusieurs mois – avec un renforcement depuis jeudi – toutes nos ressources et nos collaborateurs pour assurer la fourniture d'électricité à nos clients aux mois de janvier et de février 2022 », a déclaré une porte-parole de l’entreprise française, suites aux inquiétudes du gouvernement.

A la surprise de tous et «par mesures de précautions», EDF avait en effet décidé d’arrêter les deux réacteurs nucléaires de Chooz (Ardennes), et de prolonger l’arrêt des deux réacteurs de la centrale de Civaux (Vienne). Avec ces quatre dispositifs, les plus puissants du parc nucléaire, la France compte désormais 16 réacteurs arrêtés sur 56.

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a ainsi demandé au PDG de la société, Jean-Bernard Lévy, «de prendre toutes les mesures pertinentes pour renforcer à court terme la sécurité d'approvisionnement». Un audit indépendant sur la maîtrise industrielle et l’optimisation des arrêts de réacteurs pour renforcer la disponibilité du parc nucléaire français à moyen terme a également été réclamé, avec un point d'étape attendu avant mi-mars.

Un hiver sous «vigilance particulière»

Suite aux effets de la crise sanitaire sur le calendrier de maintenance, le gestionnaire du réseau électrique RTE prévoyait déjà un hiver sous «vigilance particulière» en matière de sécurité d'alimentation pour la France. D’autant plus que l’Hexagone dépend à près de 70% du nucléaire pour produire son électricité.

Les prix au mégawattheure qui ne cessent de grimper depuis le mois de septembre sont également source d’inquiétude. Si les particuliers et les petites entreprises sont protégés par la limitation de la hausse à 4% du tarif réglementé l'an prochain, décidée par le gouvernement, les industriels sont, eux, préoccupés.

Le Comité de liaison des entreprises consommatrices d'électricité (CLEEE) a ainsi appelé «les pouvoirs publics à suspendre immédiatement les cotations sur les marchés à terme, et à mettre en place en urgence un prix administré». Des industriels devront sinon décider d’arrêter les chaînes de production ou s’il le peuvent, délocaliser.