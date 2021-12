Coupe arabe : 432 verbalisations et 32 interpellations à Paris après le sacre de l'Algérie

La victoire de l'Algérie en finale de la Coupe Arabe, ce samedi au Qatar, a été à l'origine d'importants débordements sur les Champs-Elysées, où des supporters s'étaient réunis pour célébrer leur équipe. A tel point que la police a été obligée d'intervenir.

Pas moins de 432 personnes ont ainsi été verbalisées et 32 interpellées dans le secteur des Champs-Elysées, dans la nuit de samedi 18 au dimanche 19 décembre, selon le «bilan définitif» communiqué par la préfecture de police de Paris ce dimanche matin.

Dans un face-à-face tendu, les forces de l'ordre avaient en effet été obligées d'intervenir pour disperser de nombreux supporters encore présents autour de l'Arc de Triomphe et le long de l'avenue des Champs-Elysées (8e) dès le début de soirée. Le match ayant eu lieu à 16h.

Plus tôt dans la soirée, les supporters avaient laissé exploser leur joie dans le quartier de Barbès (18e) à Paris, avant de se diriger vers la célèbre avenue des Champs-Elysées, où il est coutume de venir célébrer les victoires.

Un périmètre de sécurité avait été instauré

Sauf qu'anticipant d'éventuels débordements, la préfecture de police (PP) de Paris avait pris un arrêté préfectoral ce jeudi 16 décembre pour «instaurer un périmètre de sécurité» autour du site, illuminé à l'occasion des fêtes de fin d'année, particulièrement fréquenté par les touristes à cette période.

Une décision motivée, selon la PP, par le fait que des débordements étaient déjà «survenus lors des précédents matchs de cette coupe» durant lesquels les supporters avaient «envahi les voies de circulation» et envoyé «projectiles, fumigènes et mortiers en direction des forces de l'ordre».

Samedi soir, aux alentours de 20h déjà, la PP avait donc «rappelé aux supporters de la Coupe Arabe que les rassemblements sont interdits sur le secteur des Champs-Elysées», et ce, justement dans le but de «prévenir les troubles à l'ordre public», et ce, alors que les «premières verbalisations» avaient déjà eu lieu.

C'est la première fois que l'Algérie, qui possède déjà le titre de championne d'Afrique, remporte la Coupe Arabe de football. Une victoire obtenue (2-0) face à la Tunisie, lors des prolongations.